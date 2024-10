Chiude l’edicola di Avigno. Paola e Moreno salutano i loro clienti

Ad Avigno si chiude un pezzo di storia locale: l’edicola gestita di Paola Milani e Moreno Zanini abbasserà le serrande definitivamente il prossimo 20 ottobre 2024. Dopo sei anni di attività, i gestori hanno annunciato la chiusura con un cartello che racconta le difficoltà incontrate nell’ultimo anno e la triste decisione di interrompere l’attività.

Questo il messaggio lasciato ai clienti:”Gent.mi Clienti, purtroppo questa edicola chiuderà dal prossimo 20 Ottobre. In quest’ultimo anno abbiamo cercato di raccontarvi le difficoltà della nostra categoria e ora non è più possibile proseguire l’attività. Grazie per la fedeltà dimostrata, per le chiacchiere e le risate di questi 6 anni”.

Paola Milani, in un post su Facebook, ha espresso amarezza per la situazione generale delle edicole e la preoccupazione per il futuro dell’informazione. “Abbiamo scritto a tanti, ma non abbiamo avuto risposte. La fine delle edicole non è un mero fattore commerciale, sancisce la diminuzione della libertà di informazione, della possibilità di scegliersi la testata giornalistica in base all’interesse del momento senza essere legati ad un singolo abbonamento.”

Milani ha poi rivolto un pensiero ai colleghi che ancora resistono: “In bocca al lupo ai colleghi che resistono, che a Varese sono ormai ridotti al lumicino.” In conclusione, ha informato che il chiosco e il suolo sono in vendita, offrendo un’opportunità a chi fosse interessato.