Commissione d’inchiesta interna alla Cava Fusi dopo l’incidente di Uboldo

Una commissione d’inchiesta interna all’azienda Cava Fusi farà luce su quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre alla cava di Uboldo, dove un operaio è rimasto gravemente ferito.

Ad annunciarlo è l’azienda, in una nota diffusa in serata: «Nell’esprimere dispiacere per l’accaduto, Cava Fusi informa che oggi intorno alle ore 15.30 un proprio dipendente è rimasto ferito ad un braccio. I responsabili della Cava sono immediatamente intervenuti sul posto prestando le prime cure e allertando i soccorsi. Cava Fusi ha attivato una commissione di inchiesta interna per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e si è messa a completa disposizione delle Autorità intervenute sul posto. Dai primi accertamenti, risulta che l’episodio è avvenuto presso un impianto a funzionamento autonomo che non richiede la presenza umana, dotato delle necessarie certificazioni e dotazioni di legge e di sicurezza, in quel momento in regolare movimento».