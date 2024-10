“Complimenti Gibellina. Per Gallarate essere finalista è una vittoria”

«Per Gallarate la candidatura tra le cinque finaliste ha rappresentato comunque una vittoria, dimostrando come la nostra città, da sempre territorio a forte vocazione industriale al centro dell’Europa, possa rivestire in modo continuativo e strutturato un ruolo primario anche nel settore dell’arte contemporanea».

Così dice Francesca Caruso, assessora regionale della Lombardia, dopo la scelta della Capitale dell’arte contemporanea 2026. Gallarate non ha vinto, ha vinto Gibellina, ma la selezione nella cinquina finalista è comunque un bel segnale.

«Faccio i miei complimenti a Gibellina per la nomina a capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, una città che incarna perfettamente il simbolo della rinascita culturale e architettonica, e che dopo il tragico terremoto del 1968 ha saputo risorgere diventando un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea e per l’innovazione creativa».

Tornando alla Lombardia, «da Assessore alla cultura di Regione Lombardia residente a Gallarate avevo sostenuto fortemente la candidatura della mia città, in primis, perché credo nel suo enorme potenziale e poi perché ritengo fermamente che arte e cultura abbiano il potere di trasformare una comunità, lanciare l’economia, rafforzare l’identità con il territorio e con le proprie origini, creando, al contempo, legami unici tra le persone».

Evidente è oggi l’amarezza. «Noi ce l’abbiamo messa tutta. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla presentazione di questo progetto importante per visione e contenuti. Per Gallarate questo sarà un meraviglioso punto di partenza».