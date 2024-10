Crisi politica a Saronno, Marta Gilli si dimette dalla Commissione Pgt ma il sindaco Airoldi smentisce le sue motivazioni

Nuova pagina della crisi politica che sta interessando il Comune di Saronno. La consigliera indipendente Marta Gilli ieri sera si è dimessa da presidente della Commissione Pgt, motivando questa decisione con una mancanza di riscontro da parte del sindaco Augusto Airoldi ad una richiesta di discutere se procedere o meno con il procedimento di variante generale al Piano di governo del territorio, visto il ritardo accumulato sui tempi definiti dal cronoprogramma.

«Sono passati quasi 21 mesi dalla delibera di Giunta del 9 febbraio 2023 di avvio del procedimento di variante generale al PGT – scrive Marta Gilli nella sua lettera di dimissioni inviata al sindaco e ai membri della Commissione C3 che si occupa appunto del Pgt – Come noto, il cronoprogramma, che avevamo inizialmente considerato, prevedeva che le “linee guida” fossero definite a febbraio 2024, per andare in adozione in Consiglio intorno a febbraio 2025. A questo punto, ritengo che non sia più garantito che il procedimento possa concludersi prima della fine della consiliatura (anche a voler considerare la fine naturale), con il conseguente rischio di sostenere spese non più giustificate. Ero, pertanto, dell’idea di convocare la Commissione per discutere la questione insieme a voi. Tuttavia, la mia proposta non ha ricevuto riscontro alcuno da parte del signor indaco. Per tali ragioni, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni con effetto immediato».

Una motivazione che viene respinta dal sindaco Airoldi: «Premesso che mi dispiace molto per questa decisione della consigliera Marta Gilli con cui si stava lavorando alla revisione del Piano di governo del territorio, credo che la sua motivazione riguardo alle mie presunte mancate risposte non sia sostenibile. Infatti alla mia comunicazione del 3 ottobre, in cui aggiornavo Marta Gilli sul ricevimento della bozza delle linee guida, lei rispondeva con le osservazioni citate nella lettera di dimissioni sulla presunta impossibilità di concludere l’iter entro la fine della consiliatura. Dopo essermi consultato con lo studio PIM che sta eseguendo il lavoro del Pgt e aver avuto rassicurazioni sul fatto che i tempi ci sono, in data 17 ottobre ho di nuovo informato la presidente Gilli di questo, comunicandole la convocazione di un incontro proprio in data odierna, e invitandola a partecipare. E proprio la sera prima ha deciso di presentare le dimissioni. Dunque non è possibile da parte sua affermare che non c’è stato riscontro alle sue osservazioni e proposte».