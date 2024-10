Da barista a super ricca in Ticino. La star di OnlyFans di Cassano Magnago accusata di voler sfuggire al fisco

La content creator di Cassano Magnago Madalina Ioana Filip (conosciuta come Mady Giò che QUI dà la sua versione dei fatti), denunciata dalla Guardia di Finanza di Gallarate per evasione fiscale, era residente in Ticino grazie ad un permesso B come globalista. Il permesso di residenza in questione viene rilasciato ai cosiddetti super ricchi e permette una tassazione forfettaria, molto vantaggiosa rispetto all’Italia.

La 29enne di origini rumene ma cresciuta in Italia tra Cassano Magnago e Busto Arsizio (dove ha lavorato come barista) aveva approfittato di questa possibilità allo scopo di pagare meno tasse, trovando casa a Stabio.

In Ticino il permesso B viene rilasciato alle persone facoltose che dispongono di un patrimonio e/o redditi considerevoli; in Canton Ticino il minimo del dispendio è stato fissato a 400.000 franchi per i cittadini UE (mentre per i cittadini extra UE è di 700.000). Tra gli italiani con residenza fiscale in Svizzera ci sono numerosi personaggi e famiglie come Margherita Agnelli, Carlo De Benedetti, la famiglia Perfetti e molti altri.

Nei primi mesi del 2022 la content creator ha deciso di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole. Tuttavia, la successiva verifica fiscale avrebbe disconosciuto questo passaggio in quanto, secondo gli inquirenti, mancavano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine.

Da quanto emerso nelle indagini quasi tutto, di lei, riportava in Italia. In particolare, gli affetti, un conto corrente e il proprio dominio web risultano tutti insistenti sul territorio italiano. La donna aveva partecipato a numerose manifestazioni ed eventi fieristici aventi sede nel territorio nazionale, nonché a trasmissioni radiofoniche italiane.

Non sono passate inosservate ai militari delle Fiamme Gialle le numerose interrviste a diverse testate giornalistiche nelle quali da un lato sosteneva di aver sempre pagato regolarmente tutte le tasse ma dall’altro faceva emergere la necessità di sottrarre al fisco nazionale gli ingenti guadagni scaturiti dalla sua attività. Dalle verifiche dei finanzieri è emerso che in documenti ufficiali quali la richiesta di cittadinanza italiana e l’atto di creazione di una società italiana, la stessa abbia dichiarato di essere domiciliata sul territorio nazionale.

Per sottrarsi alla tassazione italiana, infatti, non basta la formalità della cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, con la dimostrazione della insussistenza nel nostro Paese della dimora abituale ma la contribuente avrebbe dovuto dimostrare anche l’esistenza di un “rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità” che la donna non sarebbe stata in grado di dimostrare.

Infatti, i contenuti prodotti dalla influencer non sono autorizzati nel territorio svizzero né il regime fiscale elvetico opzionato risulta compatibile con un soggetto che svolge una regolare attività lavorativa.