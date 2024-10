Codacons: “OnlyFans business globale da 6,6 miliardi, servono controlli a tappeto”

«Il mercato di Onlyfans è in continua crescita al punto che nel 2023 la società ha generato un business da 6,6 miliardi di euro a livello globale e conta ben 305 milioni di utenti registrati alla piattaforma. Un mercato quello dei contenuti a pagamento che prospera anche in Italia, al punto che nel nostro Paese si stima siano 350mila i “creators”, ossia coloro che ricorrono alle varie piattaforme per pubblicare video, foto, musica e contenuti vari a pagamento, per un giro d’affari potenziale da 2,5 miliardi di euro annui». Lo afferma il Codacons, che interviene sul caso della star di Onlyfans finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una possibile evasione fiscale.

«La promessa di facili guadagni spinge sempre più persone in Italia a tentare la strada dei contenuti a pagamento, specie se per adulti – spiega l’associazione –. Oltre a video e foto riservati agli abbonati e per i quali si paga un canone mensile, c’è poi il mercato degli “extra”, ossia contenuti personalizzati richiesti dagli utenti attraverso messaggi e chat private, per i quali i creators di Onlyfans chiedono somme di denaro aggiuntive».

«Un mercato opaco che, come dimostrano le ultime inchieste della Guardia di Finanza, spesso sfocia in forme di evasione fiscale, trattandosi di proventi soggetti a tassazione ma non regolarmente dichiarati. Per tale motivo riteniamo più che mai necessario in Italia un giro di vite sul settore, disponendo controlli fiscali a tappeto sul popolo dei creators italiani, finalizzati a recuperare somme non dichiarate al Fisco», conclude il Codacons.