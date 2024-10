Parla Mady Gio l’influencer denunciata per evasione: “Ho sempre pagato le tasse in Italia e in Svizzera”

«Leggo articoli di giornali che riferiscono di un’accusa di evasione fiscale a mio carico. È stato violato il mio diritto alla riservatezza e soprattutto il sacrosanto principio di innocenza finì a prova contraria. Si tratta solo di accuse per le quali ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Ho sempre pagato le tasse sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022». A parlare è Filip Madalina Ioana, in arte Mady Gio, la “content creator” che spopola su OnlyFans e su Instagram.

E proprio su questo social compare una stories che parla della notizia che compare su tutti i siti d’Italia e relativa ad una sospetta evasione fiscale per la quale è stata denunciata dalla Finanza di Varese alla Procura della repubblica di Busto Arsizio. «Leggo ricostruzioni fantasiose sul mio conto, mi auguro che quando tutta vicenda si chiuderà in niente, sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio», conclude l’influencer da 1,5 milioni di follower su Ig.

«Ci preme precisare come, ad oggi, la signora Filip sia solo stata destinataria della chiusura di un processo verbale di constatazione, atto che anticipa le decisioni dell’Agenzia delle Entrate con la quale la Contribuente non mancherà di imbastire un confronto aperto e collaborativo, come peraltro già avvenuto con i verificatori della Guardia di Finanza», spiega l’avvocato Riccardo Lanzo, a capo del team legale che assiste Mady Gio.

«Alla signora Filip preme, comunque, respingere sin d’ora con fermezza qualunque accusa di evasione fiscale e di fittizietà della residenza svizzera. La cliente è fiduciosa nell’operato dell’amministrazione finanziaria e della Magistratura e del fatto che chiarirà la propria posizione in tutte le competenti sedi», conclude il legale.