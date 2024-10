Dal lago d’Iseo a Bergamo a piedi lungo la Via delle sorelle con Coop Lombardia

Da Sarnico a Bergamo. Tre giorni per ultimare la Via delle sorelle iniziata a Brescia.

Galleria fotografica Da Sarnico a Bergamo lungo la Via delle sorelle con Coop 4 di 13

Cinquanta chilometri passando da Trescore Balneario e Scansorosciate attraversando spazi verdi, boschi, terme e vigneti per terminare la lunga camminata a Bergamo alta. Un gruppo consolidato con perfetta parità di genere e anche interessanti differenze generazionali. Tre giorni interessanti sotto un cielo sereno e una temperatura perfetta.

Abbiamo conosciuto diversi personaggi, su tutti Angelo, un simpatico ottantenne che fa il volontario in un rifugio degli alpini e poi Alessandro che una volta andato in pensione è uscito da casa per arrivare fino a Santiago de Compostela e visto che c’era arrivare fino a Finisterre.

L’altra scoperta per tutti è stato il moscato di Scanzo che ci ha tenuto compagnia nel terminare una serata dopo averlo cercato di bar in bar trovandolo alla fine in vendita a bottiglia in una gelateria.

Lombardia Coop to Coop si conferma un progetto fantastico: una porta di accesso a luoghi non conosciuti e che invece contengono storie e aneddoti di grande valore.