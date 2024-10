Danza senza limiti, a Gallarate un fine settimana di danza per la comunità tra Maga e Proscaenium

«Ogni uomo è un danzatore», diceva Rudolf Laban all’inizio del secolo scorso per affermare una nuova visione della danza intesa come umana predisposizione al conoscere ed esprimere se stessi attraverso l’arte del

movimento.

Inserirsi in questa nuova prospettiva significa ancora oggi sfrondare il campo da tutto un insieme d’immaginari stilistici e di preconcetti elitari e pregiudiziali su chi può o non può danzare, amplia le categorie di “danzabilità” e ci catapulta in una dimensione di danza “senza limiti” per nessuno, indipendentemente dall’età, dai bisogni speciali, dalla cultura e dalla provenienza sociale. La danza va intesa oggi non solo come “possibile” per tutti, ma auspicabile, consigliabile, raccomandabile per ognuno.

Le due giornate di incontro e riflessione teorico-pratica su una “danza senza limite” sono state pensate e organizzate da Proscaenium, Centro di Educazione e Formazione alla Danza, presente a Gallarate da quasi sessant’anni, per far incontrare danzatori, maestri di danza, appassionati di arti performative, insegnanti, educatori, terapisti, operatori nel campo socio-sanitario intorno a tematiche e visioni sempre più centrali e attuali, per promuovere il “ben-essere” ed incidere sulla qualità della vita.

Per farlo sono stati invitati Franca Zagatti, artista di danza e formatrice che oltre a portare le sue riflessioni, coinvolgerà un gruppo di danzatori “over”, Adam Benjamin, vero e proprio pioniere di un approccio alla danza che integra abilità differenti, Nicoletta Ferri, docente di Pedagogia del Corpo presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, e Monica Morselli, danza-terapeuta, insegnante di DanceAbility e docente di percorsi danza/movimento per tutte le età e abilità presso Proscaenium (nella foto di apertura).

Il programma di Danza senza limiti al museo Maga e a Prosceanium

Gallarate

Adam Benjamin

Sabato 2 novembre 2024 alla Sala Arazzi Ottavio Missoni – Museo MA*GA

Ingresso libero

Accoglienza dalle ore 9:30

10:00

Cinzia Puricelli Introduzione

Nicoletta Ferri – “La danza per la formazione della persona”

Monica Morselli – “L’esperienza di Proscaenium”

Adam Benjamin in dialogo con Monica Morselli – “Etica, integrazione e la disciplina dell’improvvisazione”

11:30 pausa

Franca Zagatti – “La danza possibile del corpo che sono”

Gruppo Terza Danza Eugenia Casini-Ropa – Performance e Riflessioni

13:00 saluti

Sabato 2 novembre 2024 a Proscaenium (Viale Lombardia 49 – Gallarate)

Accoglienza dalle ore 14:30

15:00 – 17:30 Adam Benjamin- “Dalla Semplicità alla Complessità (e ritorno)” – Workshop di danza 1

Domenica 3 novembre 2024 a Proscaenium

Accoglienza dalle ore 9:30

10:30 – 13:00 Adam Benjamin “Dalla Semplicità alla Complessità (e ritorno)” – Workshop di danza 2

Accoglienza dalle ore 14:30

15:00 – 17:30 Adam Benjamin “Dalla Semplicità alla Complessità (e ritorno)” – Workshop di danza 3

Gli ospiti di Danza senza limiti a Gallarate

Adam Benjamin

Museo Maga Gallarate

Coreografo vincitore di premi, autore e insegnante internazionalmente riconosciuto. È stato

cofondatore artistico di CandoCo Dance Company (UK) e direttore artistico di Tshwaragano Dance

Company in Sudafrica. Artista pioniere di un approccio inclusivo alla danza, è autore del libro

“Making an Entrance – Teoria e Pratica per danzatori Disabili e non Disabili”, considerato tra i testi

fondamentali di riferimento e tradotto in italiano da Monica Morselli nel 2020 (Edizioni Cue Press).

È stato Artista Associato a The Place, Wingate Scholar e Rayne Chroreographic Fellow, ed ha

inoltre ricevuto una Arts Council International Artist Fellowship. Il suo lavoro in ambito universitario

è stato riconosciuto con il premio National Teaching Fellow e nel 2015 è stato nominato “Change

Maker” dal South Bank Centre. È fondatore del movimento Dancers’Forest, volto ad aumentare la

consapevolezza verso le tematiche legate alla sostenibilità nell’ambito del settore della danza. È

istruttore senior per Tai Chi Union nel Regno Unito.

https://www.adambenjamin.co.uk/

Franca Zagatti

Studiosa, insegnante, artista di danza. Nell’ambito delle sue ricerche, da anni afferma il valore formativo della danza e promuove una visione etico-estetica della corporeità in contesti sociali ed educativi a gruppi intergenerazionali, nuclei familiari, anziani, persone con diversa abilità.

Svolge inoltre una diffusa attività di formazione a educatori, insegnanti di danza, danzatori. Fondatrice nel 1989 a Bologna di Mousikè, presso la stessa struttura è responsabile dal 1999 del Corso per Danzeducatore ® finalizzato alla formazione di operatori di danza per il contesto scolastico e di comunità. È presidente della DES – Associazione Nazionale Danza Educazione Società.

Dal 1999 al 2012 è stata Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna per l’insegnamento di Teoria tecnica e didattica dell’attività motoria dell’età evolutiva e per i Laboratori di danza educativa e dal 2004 al 2006 nel Corso di laurea specialistica in Discipline teatrali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Bologna per l’insegnamento Danza nelle pratiche pedagogiche, terapeutiche e comunitarie.

Fra le sue principali pubblicazioni si ricordano: “Danza educativa. Principi metodologici e itinerari operativi per l’espressione artistica del corpo”, (2021) [2004] Macerata, Edizioni Ephemeria; “Parlare all’altra metà del mondo”, MPE, Bologna, 2009; “A partire dai corpi. Tracce linguistiche e messaggi di cura in educazione” in, Paola Manuzzi (a cura di) “I corpi e la cura”, Pisa, ETS, 2009; “Persone che danzano. Spazi, tempi, modi per una condivisione danzata del movimento”, (MPE, Bologna, 2012).

Nicoletta Ferri

È ricercatrice in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna Pedagogia del corpo. Formata in discipline performative (Danza Contemporanea, Danza Educativa, Life-Art Process), focalizza la sua ricerca sul ruolo della corporeità in contesti educativi e formativi.

Monica Morselli

Danzaterapeuta (APID), insegnante di DanceAbility, diplomata in Pedagogia della Musica (CEMB).

Da oltre vent’anni conduce percorsi di danza/movimento per tutte le età e abilità. Studia danza classica, contemporanea (Graham, Limón), barocca, danzando per la compagnia Dradanza.

Coltiva la sua formazione con soggiorni in Inghilterra, Francia, USA e, nell’ambito del training in Danza Terapeutica, integra lo studio e la pratica di Medicina Tradizionale Cinese e Meditazione Zen. Dal 2000 al 2007 collabora con il CEMB (Centro Educazione Musicale di Base) come docente di danza/movimento per i corsi di formazione in Didattica della Musica e Musicoterapia riconosciuti dalla Regione Lombardia e per le performance del Centro.

Dal 2008 al 2013 promuove l’attività dell’Associazione A Piede Libero – Libertà di Esprimere, di cui è co-fondatrice, focalizzandosi su progetti inclusivi per adulti e bambini. Parallelamente si impegna per la diffusione della danza in ambito educativo e costruisce collaborazioni stabili con Istituti pubblici e privati milanesi.

Negli ultimi 7 anni si concentra su Contact Improvisation e danza improvvisazione, collabora con Associazioni sensibili alla ricerca sul corpo e con danzatori/insegnanti italiani e internazionali per la promozione di workshop ed eventi performativi “senza barriere”. Dal 2022 tiene corsi di Danza creativa presso la scuola di danza Proscaenium di Gallarate.

Cinzia Puricelli

Consegue il diploma di specializzazione per Insegnanti di Danza Classico Accademica presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e l’attestato di idoneità all’insegnamento del programma e della metodologia del quarto e quinto anno, sempre presso il Teatro alla Scala.

Diplomata “Danzeducatrice” presso Scuola di formazione e ricerca in danza educativa e di comunità, diretta da Franca Zagatti. Dal 1993 è Direttrice di Proscaenium, che raccoglie la prestigiosa eredità della storica scuola di danza della città di Gallarate, nata nel 1966 presso il Teatro delle Arti.