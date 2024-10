Di corsa per le vie di Varese: oltre mille gli iscritti alla City Run

Oltre mille i corridori già iscritti alla Varese City Run che si correrà la mattina di domenica 13 ottobre.

Per iscriversi c’è comunque tempi: dalle 7.30 alle 9. Poi dalle 9.15 tutti di corsa: si parte con la mezza maratona, poi la 10 km e la Family.

Oggi allo Stadio Franco Ossola è stata la giornata del Village, con il ritiro dei pettorali e i tornei della Varese City Cup sul prato di Masnago. Due i momenti di confronto: al mattino uno speech di Fondazione Piatti insieme a “Correre oltre” dedicato a sport e inclusione e al pomeriggio un convegno sull’alimentazione nello sport a cura dell’Università dell’Insubria, partner scientifico dell’evento.

Per lo svogimento delle competizioni, il Comune di Varese ha disposto una serie di modifiche alla viabilità tra le ore 8 e le 12 sulle strade attraversate dalle gare.

Le vie coinvolte sono via Manin, viale Aguggiari, via Veratti, via Verdi, via Monviso, via Sant’antonio, via Montebello, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Giuliani, via Bertolone, via Sanvito Silvestro, largo Risorgimento, via Della Brunella, via Crispi, via Monguelfo, via Bolchini, via Borghi, largo Mafalda Di Savoia – via Saffi, via Carrano, via Vellone, via Stadio, via Pirandello – Via Oriani, viale Ippodromo, via Montello – via Borghi, via Salvo D’acquisto – via D’adda, via Staurenghi, via Bernascone, viale Monterosa, via Monastero Vecchio, via Saffi.