“Dolcetto o scherzetto?” I bambini dell scuola dell’infanzia Collodi di Varese festeggiano Halloween

I bambini della Scuola dell’Infanzia Collodi del Comprensivo 1 Don Rimoldi di Varese sono stati coinvolti in due giorni di festeggiamenti per la festa di Halloween.

Dapprima il 29 ottobre con la “Collodi Fashion Day” in cui i bimbi hanno sfilato mascherati insieme alle maestre, che hanno partecipato al gioco con i piccoli, oggi 30 ottobre tutti in giro per il quartiere intorno a via Brunico per un divertente “dolcetto o scherzetto”.

La scuola rappresenta un punto di forza per il quartiere e dal prossimo anno per tutto il territorio. Infatti partirà la sperimentazione “Una Scuola”, attiva già alla IV Novembre per la materna, innovativo progetto che prende spunto dalla pedagogia Montessoriana e dal meglio della didattica mondiale.