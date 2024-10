Domenica 10 novembre si corre la Maratonina di Busto, ecco le strade chiuse

Domenica 10 novembre torna la “Maratonina Città di Busto Arsizio”, organizzata dall’Atletica San Marco con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Giunta alla 31esima edizione, la Maratonina prevede tre competizioni. La partenza è prevista in viale Cadorna, nella zona antistante i Molini Marzoli: alle 8.55 partirà la “1000 metri per l’inclusione”, alle ore 9.00 partirà la 9,9 k BA RUN, alle 9.30 la 21 competitiva e a seguire la 21 non competitiva. Il percorso toccherà quasi tutti i quartieri cittadini e non mancherà il passaggio nella pista di atletica Borri al decimo chilometro.

In occasione della manifestazione è prevista l’istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli:

La sospensione della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, al transito dei partecipanti, lungo i tratti di strada interessati nella fascia oraria dalle 9,00 alle 13,00, e più precisamente nelle seguenti vie, viali e piazze: Cadorna (da C. Correnti a Virgilio), Virgilio (da Cadorna a Tripoli), Tripoli, Boccaccio (da Tripoli a Cavalcanti), Cavalcanti (da Boccaccio a Burattana), Burattana (da Cavalcanti a Canton Santo), Canton Santo (da Burattana a Madonna del Monte), Madonna del Monte (da Canton Santo a Magenta), Fratelli di Dio (da Magenta a San Carlo), San Carlo (da Fratelli di Dio a Domodossola), Domodossola (da San Carlo a Liguria), Liguria (da Domodossola a Bienate), Bienate (da Liguria a del Lavoro),del Lavoro (da Bienate a A. Tosi), A. Tosi (da del Lavoro a S. Ferrario), S. Ferrario ( da A. Tosi a Massari Marzoli), Massari Marzoli (da S. Ferrario a Tibet), Tibet ( da Massari Marzoli a Baden Powell), B. Powell (da Tibet a Massari Marzoli), Massari Marzoli (da Baden Pawel a Piombino), Piombina (da Massari Marzoli ad A. Tosi), A. Tosi (da Piombina a pista di Atletica), A. Tosi (da Pista di atletica a Piombina), Piombina (da A. Tosi a via Deledda), Deledda (da via Piombina a piazza Rotonda), piazza Rotonda, Magenta (da piazza Rotonda a Espinasse), Espinasse (da Magenta a Vespucci), Vespucci (da Espinasse a Palestro), Palestro (da Vespucci a Montello), Montello (da Palestro a Italia), Italia (da Montello a Rossini), Rossini (da Italia a De Pretis), De Pretis (da Rossini a Minghetti), Minghetti (da De Petris a Stelvio), Stelvio (da Minghetti a largo San Giuseppe), San Giuseppe, Bellini (da San Giuseppe a Zappellini), Zappellini (da Bellini a F.lli d’Italia), F,lli D’Italia (da via Zappellini a piazza Garibaldi), Garibaldi, Milano (da piazza Garibaldi a San Giovanni), San Giovanni, Card. Tosi (da piazza San Giovanni a via Foscolo), Foscolo (da via Mazzini a Barsanti), Guerrazzi (da via Concordia a via Foscolo) e Ariosto (da via Foscolo a via Gaeta).

L’istituzione del divieto temporaneo di transito e sosta con rimozione forzata nella fascia oraria dalle 6.00 alle 10.00 in viale Cadorna (da Alberto da Giussano a Lombardia per il tempo strettamente necessario alla collocazione e rimozione delle strutture sportive per la partenza degli atleti) e dalle 6.00 alle 13.00 in via Foscolo, in via Guerrazzi, tratto da via Foscolo a via Concordia, in via Ariosto e viale Piemonte (con transito consentito ai soli veicoli diretti all’area di parcheggio);

Il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 6,00 alle ore 13,00 nei seguenti tratti stradali: via F.lli d’Italia, lato civici dispari, via Zappellini, tratto da via Lissoni a via Culin lato civici pari, in viale Stelvio, tratto da viale Cadore a c.so Italia, lato civici dispari, in piazza Garibaldi lato civico 1, in via Cardinal Tosi, tratto da via Mazzini a via Roma, lato civici pari.