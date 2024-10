Tutto pronto per la Maratonina di Busto Arsizio 2024: tre gare tra le vie della città

È tutto pronto per la 31esima edizione della Maratonina di Busto Arsizio, una delle competizioni podistiche più attese della zona, che prenderà il via domenica 10 novembre 2024.

L’evento, che ogni anno richiama centinaia di appassionati e atleti, prevede tre opzioni di gara, a partire dalla tradizionale mezza maratona competitiva di 21 km, affiancata dalla versione non competitiva della stessa distanza e da una corsa di 9,9 km, anch’essa non competitiva, pensata per i corridori meno esperti o per chi desidera partecipare con un ritmo più rilassato.

La gara principale: la mezza maratona

La mezza maratona competitiva, valida per il calendario FIDAL, vedrà gli atleti partire alle 9:30 da viale Cadorna, con un ritrovo presso il Pala Castiglioni in via Ariosto dalle 8:00. Il percorso, interamente pianeggiante e omologato, si snoderà per 21,097 km tra le vie cittadine, offrendo ai partecipanti la possibilità di competere in un circuito veloce. L’iscrizione per i primi 1.000 atleti garantirà un pacco gara con maglia tecnica invernale; le quote variano da 29 a 36 euro, con la possibilità di scegliere la taglia della maglia per chi si iscrive entro il 20 settembre. Per tutti gli iscritti, il ritiro dei pettorali avverrà il giorno prima della gara o la mattina stessa presso il Pala Castiglioni.

La versione non competitiva della mezza maratona

Per chi desidera percorrere i 21 km senza l’impegno agonistico, la Maratonina propone anche una versione non competitiva che si svolgerà sullo stesso percorso della gara principale, subito dopo la partenza dei competitivi. Anche in questa gara, le iscrizioni includono un pacco gara con maglia tecnica per i primi 200 partecipanti. Gli atleti non competitivi potranno monitorare il proprio tempo grazie al chip fornito con il pettorale.

La 9,9 km: per tutti, lungo le vie del centro

La terza opzione della Maratonina è una gara di 9,9 km, aperta a tutti e pensata per chi preferisce una distanza più breve. Partenza fissata alle 9:00 da viale Cadorna, con ritrovo al Pala Castiglioni dalle 8:00. La quota di iscrizione online è di 10 euro, con pacco gara incluso, mentre le iscrizioni effettuate sul posto il 9 e il 10 novembre avranno un costo di 12 euro. Il percorso si conclude con un passaggio tra le vie del centro cittadino, rendendo la corsa un’occasione di festa e partecipazione per tutta la comunità. Premi previsti per i primi tre uomini e le prime tre donne.

Un evento per tutti

Con l’unità della Croce Rossa, la Protezione Civile e i tanti volontari coinvolti, la Maratonina di Busto Arsizio si conferma non solo un appuntamento sportivo di rilievo ma anche un evento di aggregazione per la città. L’invito è rivolto a tutti, dai corridori esperti ai cittadini che vogliono partecipare o semplicemente assistere e sostenere gli atleti lungo il percorso.

