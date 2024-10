Domenica 20 ottobre: maratona di rianimazione cardio polmonare in piazza Repubblica a Varese

La Croce Rossa Italiana, Comitati di Varese e Medio Verbano, invita tutti i cittadini a partecipare alla Maratona di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) che si terrà domenica 20 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle 22:00, in Piazza della Repubblica, Varese.

Ogni anno, in Italia, oltre 60.000 persone perdono la vita a causa di un arresto cardiaco. Intervenire tempestivamente con la RCP e il defibrillatore può aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza, portando il tasso di salvezza fino al 50-70% se si agisce entro 3-5 minuti dall’inizio dell’arresto.

L’evento di domenica è parte della Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare, dedicata a sensibilizzare la comunità sull’arresto cardiaco improvviso. L’obiettivo è rendere consapevoli i cittadini su come riconoscere rapidamente una persona che non risponde e non respira, effettuare una chiamata efficace al 118 e seguire le istruzioni degli operatori della centrale, inclusa l’applicazione delle manovre di rianimazione e l’uso del defibrillatore.

Durante la giornata del 20 ottobre, i volontari di Croce Rossa offriranno dimostrazioni pratiche e sessioni di addestramento per insegnare a tutti come salvare una vita in caso di arresto cardiaco. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico su come, attraverso tre semplici azioni, si possa fare la differenza:

Controlla: verifica se la persona risponde;

Chiama: contatta immediatamente i soccorsi;

Comprimi: inizia le compressioni toraciche.

Programma della giornata

I partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a simulazioni pratiche che coprono una vasta gamma di situazioni di emergenza:

– Chiamata di soccorso al 118/videochiamata e istruzioni pre-arrivo della Centrale Operativa.

– Basic Life Support (BLS) e Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) su pazienti adulti.

– Utilizzo del defibrillatore (BLS/RCP e Defibrillatore).

– Manovre di disostruzione delle vie aeree su pazienti pediatrici.

– Disostruzione, BLS, RCP su pazienti pediatrici, utilizzo del defibrillatore e prevenzione.

Sfida delle compressioni toraciche

I volontari della Croce Rossa Italiana, insieme ai cittadini, si alterneranno per eseguire compressioni toraciche ininterrotte per sensibilizzare l’importanza di questa manovra nella rianimazione cardiopolmonare. Questa sfida dimostrerà quanto sia cruciale mantenere le compressioni fino all’arrivo dei soccorsi.

Attività per bambini

Dalle 14:00 alle 18:00 sarà anche disponibile un’area di Face Painting, per rendere la giornata coinvolgente e divertente anche per i più piccoli.