Due incidenti stradali in poche ore nello stesso punto a Gallarate

Un altro incidente stradale a poche ore di distanza e sempre nello stesso punto. È accaduto questa mattina, mercoledì 23 ottobre, intorno alle 8.30 in via Canova a Gallarate. Due auto si sono scontrate e un uomo di 71 anni è rimasto ferito, per fortuna in maniera lieve.

Più serio l’incidente avvenuto poco prima, intorno alle 23 di martedì, all’incrocio tra via Col di Lana e via degli Orsini, quindi nello stesso punto ma in un incrocio diverso, quando due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite.

Le intersezioni su strade strette lungo via Orsini – con le perpendicolari via Canova e via Col di Lana – sono state teatro di diversi incidenti più o meno gravi anche in passato. E già in passato (ad esempio in due casi nel 2019) era stata segnalata la carenza della segnaletica orizzontale, con gli stop poco visibili se non cancellati da interventi sull’asfalto.