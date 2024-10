Incidente a Gallarate: violento scontro allo stop a Cedrate, quattro feriti

È stato un urto violento, con uno dei veicoli che si è girato su sé stesso nell’impatto: grave incidente stradale a Gallarate, nella tarda serata di martedì, pochi minuti prima delle 23, nelle vie secondarie del quartiere Cedrate.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Col di Lana e via degli Orsini, una via – quest’ultima – teatro di diversi incidenti.

Sul posto sono intervenute in “codice rosso” un’automedica e tre ambulanze dalla vicina sede della Croce Rossa gallaratese e da quella di Varese, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Sono state soccorse quattro persone, una coppia intorno ai quarant’anni e una intorno ai sessanta: due dei feriti sono stati portati in ospedale in “codice giallo“, vale a dire con lesioni (ma non in pericolo di vita), mentre alttri due se la sono cavata con un “codice verde”.

Sul posto anche la Polstrada di Varese per i rilievi.

Le intersezioni su strade strette – tra via Orsini e le perpendicolari via Canova e via Col di Lana – sono state teatro di diversi incidenti più o meno gravi in passato. E già in passato (ad esempio in due casi nel 2019) era stata segnalata la carenza della segnaletica orizzontale, con gli stop poco visibili se non cancellati da interventi sull’asfalto.