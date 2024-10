Due interventi di soccorso nelle montagne del Vco

Una domenica impegnativa per i soccorritori del Cnsas piemontesi impegnati nel pomeriggio in operazioni di soccorso tra Alpe Piotta e le alture di Varzo, sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola.

Il primo intervento coinvolge la stazione Cnsas Val Grande che si sta dirigendo a piedi verso la zona dell’Alpe Piotta, situata dietro il Monte Zeda, per il recupero di una persona infortunata al ginocchio, che le impedisce di camminare. Nonostante l’impossibilità di deambulare, l’individuo non è in condizioni critiche ed è in compagnia di un gruppo, tra cui figurano anche delle guide alpine. Le avverse condizioni meteorologiche impediscono l’intervento dell’elicottero, costringendo i soccorritori a procedere via terra.

Nel frattempo, un secondo intervento vede impegnati il Soccorso Alpino civile, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco nelle alture di Varzo, dove è in corso la ricerca di un uomo che non è rientrato dopo essere andato a cercare funghi. La situazione è trattata come una ricerca di disperso, e le squadre stanno battendo la zona per localizzare l’uomo nei tempi più rapidi possibili.