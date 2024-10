Dopo il rinvio di settimana scorsa, Enac ha riconvocato la Commissione aeroportuale sulle nuove rotte di Malpensa: la commissione si riunisce giovedì, 24 ottobre, per la presentazione dei dati di monitoraggio della fase di sperimentazione (avviata ad aprile) delle nuove rotte di decollo.

«Si riunisce in “sessione tavolo tecnico”, quindi solo con i componenti di diritto» specifica Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo, attuale presidente del Cuv, il consorzio di Comuni aeroportuali.

«Ogni decisione poi non potrà che essere presa in sessione “completa”, ma sapendo che prima ci sarà – come detto e garantito -un passaggio in una assemblea informativa». Nella commissione “allargata” sono inclusi anche altri soggetti, ad esempio i Comuni e la Provincia novaresi.

Quando si potrà arrivare alla valutazione della sperimentazione? Per ora non c’è una data. «Abbiamo già chiesto di avere il tempo per organizzare l’assemblea».

Settimana scorsa c’era stata anche una polemica sul rinvio della commissione, che era stata riaggiornata al lunedì (Arpa aveva poi specificato che i dati sulla sperimentazione erano stati inviati proprio lunedì).