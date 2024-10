Fa suonare l’inno russo in assemblea per provocare la delegata sindacale ucraina. Sospeso funzionario della Fit Cisl dei laghi

È un funzionario della Fit Cisl dei Laghi, il sindacalista che, mano sul cuore, ha mandato in vivavoce l’inno russo per provocare la delegata ucraina della Uil trasporti durante l’assemblea al Consorzio Metra Scarl di Lonate Pozzolo, convocata per discutere i contenuti di un importante accordo sindacale firmato pochi giorni prima. Un gesto che ha provocato la reazione dei tanti lavoratori presenti che hanno a loro volta manifestato solidarietà alla collega sindacalista. (foto di repertorio)

Il funzionario autore del gesto, prima di iscriversi alla Fit Cisl dei Laghi, aveva militato nel sindacato di base. «Manifestava sempre solidarietà ai più deboli e bisognosi. Aveva sempre un pensiero per le persone in difficoltà e pertanto anche noi siamo rimasti sorpresi da questo comportamento inqualificabile, per di più tenuto durante un’assemblea in un luogo di lavoro dove si stava discutendo di altro» dice un collega sindacalista.

Naturalmente il gesto ha creato non poco imbarazzo tra le categorie sindacali, considerato che l’autore della provocazione è un funzionario della Fit Cisl dei Laghi. I vertici provinciali del sindacato di categoria si sono scusati immediatamente per l’accaduto con la collega di origine ucraina, prendendo nettamente le distanze dal funzionario filo russo.

Nella giornata di oggi la segreteria regionale della Fit Cisl ha ribadito in un comunicato stampa la sua posizione circa il conflitto in corso tra Russia e Ucraina e decretato la sospensione del sindacalista che sarà deferito per procedimento disciplinare alla magistratura interna alla federazione.

IL MESSAGGIO DELLA FIT CISL REGIONALE