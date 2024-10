Accade a Lonate Pozzolo: manda in vivavoce l’inno russo contro la delegata sindacale di origine ucraina

Un grave episodio di provocazione è avvenuto oggi, venerdì 11 ottbre, durante un’assemblea sindacale che si teneva al consorzio Metra Scarl a Lonate Pozzolo. Un funzionario sindacale ha riprodotto in vivavoce l’inno nazionale della Federazione russa, mentre con la mano al petto si rivolgeva verso una delegata sindacale della Uil Trasporti di origine ucraina.

Il gesto, volutamente provocatorio, ha suscitato una forte reazione di solidarietà verso la delegata coinvolta anche perché manifestato durante un’assemblea che affrontava temi di carattere sindacale e non certo un dibattito di geopolitica internazionale.

Il funzionario autore del gesto appartiene a un altro sindacato.

In un comunicato ufficiale, la Uil Trasporti ha condannato duramente l’episodio, esprimendo piena solidarietà alla delegata e annunciando che verranno valutate azioni a tutela della dignità personale di tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti. Il sindacato ha ribadito la sua ferma opposizione a qualsiasi forma di discriminazione e intolleranza all’interno dei luoghi di lavoro esprimendo la piena solidarietà alla delegata.