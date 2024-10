Fallimento Ilma: l’amministrazione di Gavirate mette a disposizione dei lavoratori un servizio per trovare un nuovo impiego

Mentre il lavoro dei curatori fallimentari di Ilma prosegue nella ricerca di una risoluzione positiva della vertenza auspicando una manifestazione di interesse per l’acquisizione da parte di un’altra azienda, l’amministrazione di Gavirate sta lavorando celermente per predisporre alcuni servizi a supporto delle maestranze coinvolte nel fallimento della Ilma Plastica, nella consapevolezza che una eventuale acquisizione potrebbe non comportare il reintegro totale della forza lavoro. Prosegue quindi l’impegno concreto per garantire azioni di supporto pratico, logistico e organizzativo, fermo restando che i Servizi Sociali della città sono pronti a ricevere qualunque segnalazione di bisogno e necessità che le famiglie coinvolte dalla crisi Ilma stiano manifestando.

I servizi gratuiti che l’amministrazione metterà a disposizione dei lavoratori sono questi: mappatura del personale, proveniente da aziende con sede operativa sul territorio gaviratese, interessato all’accesso ai servizi di orientamento al lavoro del Comune di Gavirate mediante avviso pubblico; avviso pubblico rivolto alle aziende che sono alla ricerca di personale, comprese le agenzie di somministrazione lavoro, per la successiva azione di incontro domanda/offerta; incontro con i dipendenti interessati al progetto di ricollocazione, al fine di fornire indicazioni in merito alle fasi di sviluppo del progetto “tecniche di ricerca attiva del lavoro”, “preparazione al colloquio di lavoro” e distribuzione materiale documentale per la ricerca; definizione agenda di appuntamenti con i lavoratori per: “stesura e aggiornamento del CV ed eventuali lettere di presentazione”, “tecniche di ricerca attiva del lavoro” e “preparazione al colloquio di lavoro individuale”; creazione database CV distinti per professionalità e mappatura lavoratori disponibili; matching domanda-offerta; report in itinere e finale, tramite apposite schede predisposte dall’Ente, con le aziende su colloqui effettuati e lavoratori assunti e con i lavoratori sui colloqui effettuati ed eventuali inserimenti (tempo determinato e/o indeterminato); verifica in itinere dei collocamenti a 6 e 12 mesi. I servizi diventeranno attivi indicativamente entro le prossime due settimane: sarà cura dell’ufficio competente fornire agli interessati le procedure tecnico organizzative comunicando la data del primo incontro informativo.