Federico Seghi Recli, socio fondatore dell’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD), ha introdotto diverse iniziative per migliorare il trattamento delle dipendenze in Italia. Come evidenziato nell’articolo di Ildigitale.it, questo approccio integra l’attività di diversi specialisti mediante l’utilizzo di strumenti digitali al fine di migliorare la qualità e l’accessibilità del trattamento per i pazienti.

Il metodo multidisciplinare di Federico Seghi Recli

L’approccio di Seghi Recli si fonda sulla collaborazione tra figure professionali provenienti da diversi ambiti, come psichiatri, psicologi e terapisti della riabilitazione. Questa sinergia consente di affrontare in modo più efficace la complessità delle dipendenze, offrendo ai pazienti soluzioni personalizzate sulle loro specifiche esigenze. Anche il medico di base può partecipare a questo lavoro di squadra, garantendo continuità di cura anche dopo l’avvio del percorso specialistico.

Il coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura

Federico Seghi Recli riconosce l’importanza in molte situazioni della possibilità di coinvolgere la famiglia nel processo di recupero. L’impatto destabilizzante delle dipendenze non riguarda solo chi ne soffre, ma anche i familiari; un loro coinvolgimento attivo, sotto la supervisione di professionisti, può avere effetti positivi sia sul paziente che sull’equilibrio familiare, contribuendo al successo del trattamento.

La piattaforma CLOSER: una soluzione digitale per migliorare il trattamento delle dipendenze

Tra le innovazioni proposte da Seghi Recli c’è la piattaforma digitale CLOSER, progettata per facilitare la comunicazione tra il paziente e l’equipe terapeutica. Questa piattaforma aiuta a monitorare il progresso del trattamento, definendo obiettivi chiari e misurabili lungo tutte le fasi del percorso di cura. CLOSER contribuisce anche a rafforzare la motivazione del paziente, migliorando l’aderenza alla terapia.

IEuD: un centro specializzato per le dipendenze

L’Istituto Europeo delle Dipendenze, fondato nel 2016 a Milano, offre trattamenti specifici per una vasta gamma di dipendenze, da quelle legate alle sostanze a quelle comportamentali. IEuD si rivolge a persone che desiderano intraprendere un percorso di cura in un ambiente riservato e altamente qualificato, senza dover lasciare il proprio contesto di vita. Tra i servizi offerti figurano trattamenti ambulatoriali, ricoveri e tecniche innovative come la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), garantendo un approccio su misura per ogni paziente.