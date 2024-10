Ferrara (M5s): “No alle accise sul gasolio, penalizzano anche Varese”

«Anche sul gasolio assistiamo alla liquefazione della maggioranza, con Forza Italia che dice perentoriamente di non volere un aumento delle accise sul diesel – afferma in una nota l’onorevole Antonio Ferrara, parlamentare della Commissione Attività Produttive – Il partito di Tajani non è nuovo a esternare la sua contrarietà alle misure del governo, ma poi le vota sempre a capo chino».

«Come deputato della provincia di Varese, territorio industriale di grande rilevanza, non posso non evidenziare come le recenti decisioni sul tema delle accise, e in generale l’atteggiamento del governo, stiano danneggiando in modo particolare la nostra economia locale – prosegue – L’aumento delle accise sul gasolio non colpirà soltanto gli automobilisti, ma avrà un effetto devastante sull’intero comparto industriale e sul settore dell’autotrasporto, che è fondamentale per la nostra provincia. In un territorio come il nostro, dove la produzione industriale ha subito pesanti contraccolpi, queste misure sono percepite come l’ennesima presa in giro ai danni dei cittadini e delle imprese».

«Mentre il governo proclama di voler aiutare l’Italia e le sue regioni produttive, la realtà dimostra ben altro – conclude l’On. Ferrara- un governo che si autodefinisce “del fare” ma che, nei fatti, sembra più impegnato a fare promesse senza mantenerle. Varese merita politiche concrete che possano davvero sostenere il suo tessuto industriale, non decisioni prese sulla pelle dei lavoratori e degli imprenditori locali. È ora che la politica abbandoni i teatrini e si occupi davvero delle esigenze dei territori.»