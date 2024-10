Fiamme in un appartamento a Locarno, nella casa una persona senza vita

Incendio nella notte a Locarno in via della Gallinazza. Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al primo piano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona, la cui identificazione formale è in corso. Sul posto, intorno alla una, sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno e della Polizia comunale di Ascona, i soccorritori del SALVA nonché i pompieri di Locarno, che hanno spento le fiamme.

Una decina le persone evacuate, che sono state ospitate presso un centro della Protezione civile Locarno e Vallemaggia. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso la strada è stata chiusa al traffico. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.

(Foto di archivio)