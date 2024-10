Floris: “Mi assumo la responsabilità di oggi ma dobbiamo alzare l’asticella”

OLTREPÒ – VARESE 2-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Quello che ho detto prima della gara purtroppo è accaduto, funziona così. Mi assumo la responsabilità, la colpa è mia di questo pareggio però da domani è meglio che diamo una svolta perché se siamo leziosi e non abbiamo voglia di lottare con me non va bene. Io sono un lottatore, oggi mi assumo responsabilità e colpa di tutto ma tutti devono alzare l’asticella. Se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo lottare e non sottovalutare nessuno mai. Questo campionato non è facile, chi capisce di calcio sa che questo girone è difficile. Se pensiamo di vincere facile solo perché abbiamo sul petto lo scudetto del Varese sbagliamo. Bisogna migliorare, questo appello lo faccio a tutto l’ambiente varesino perché è giusto non snobare niente e chi gioca contro di noi gioca alla morte.

MATTEO GUBELLINI (Giocatore Varese): C’è la soddisfazione per il primo gol ma allo stesso tempo il pareggio ci va stretto. Loro hanno avuto le loro occasioni, se la sono giocata fino all’ultimo ma questa è una partita che noi dobbiamo portare a casa. Abbiamo sprecato diverse occasioni e dobbiamo imparare a chiuderle prima. Siamo stati un po’ superficiali, il mister ha ragione a dire di alzare l’asticella ma ci stiamo lavorando, l’impegno e la determinazione non mancano e credo che oggi io e i miei compagni abbiamo mangiato il campo. Dobbiamo essere più attenti sulle situazioni di confusioni come le rimesse all’ultimo minuto sulle quali abbiamo subito gol. Il gol lo dedico alla mia famiglia che mi seguo sempre, quest’anno però l’obiettivo stagionale non è personale ma di gruppo. Per scaramanzia non dico niente ma sappiamo tutti qual è.