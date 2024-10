Oltrepò – Varese in diretta

Sesta di campionato per il Girone A di Serie D e secondo turno infrasettimanale. Il Varese, dopo la convincente vittoria sulla Sanremese, affronta la trasferta di Broni per sfidare l’Oltrepò, ancora a zero punti e in cerca di riscatto. Il nostro liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI