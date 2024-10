Il Varese cade nella trappola dell’Oltrepò: 2-2 a Broni

Ha fatto bene ad alzare la guardia prima della gara mister Roberto Floris, ma purtroppo non è bastato per evitare un passo falso. Il Varese non riesce a vincere in casa dell’Oltrepò, due volte raggiunto dai padroni di casa che hanno interpretato al meglio la gara riuscendo a dare parecchio fastidio alla difesa biancorossa – oggi da registrare – e a trovare il definitivo 2-2 nel recupero. La gara era stata aperta al 7′ da Bonaccorsi, in rete su azione di corso, prima del pareggio di Cabella al 27′. Nella ripresa la rete di Gubellini ha illuso i biancorossi, lo stesso attaccante che però poi spreca due occasioni per chiudere la gara e così al 46′ è Spatari con un mancino potente a siglare il definitivo 2-2.

Un altro passo falso in trasferta per il Varese che dopo i pareggi di Voghera e Genova contro il Ligorna ottiene un solo punto anche a Broni, con i padroni di casa che ottengono il primo punto stagionale. A peggiorare la giornata sono gli infortuni di Ferrieri e D’Iglio, usciti per noie muscolari da valutari, sperando che non siano nulla di particolare.

Per Vitofrancesco e compagni ci sarà ora un altro impegno casalingo, domenica 6 ottobre, quando al “Franco Ossola” arriverà il Fossano.

FISCHIO D’INIZIO

Sesta giornata di campionato e secondo turno infrasettimanale, a due settimane dalla trasferta di Genova in casa del Ligorna. Il Varese arriva dalle due vittorie casalinghe contro Imperia e Sanremese e si presenta a Broni con l’intenzione di mettere in fila anche la terza. «Attenzione alle trappole» ha però detto mister Roberto Floris, che non si fida dell’Oltrepò, ancora a quota zero in campionato e per questo affamato dei primi punti stagionali. I varesini scendono in campo con il classico 3-5-2 nel quale rientra D’Iglio in mezzo al campo; turno di riposo per capitan Vitofrancesco, con Ferrieri che agisce sulle fascia destra, e per bomber Banfi, con Gubellini che non vuole sprecare la chance dal primo minuto al fianco di Barzotti che arriva da due doppiette di fila. I padroni di casa, allenati da Maurizio Parolini, si schierano con un 4-3-1-2 che in attacco deve De Rinaldis alle spalle di Cavallotti e Hrom, autore di due gol da subentrato nell’ultima uscita. A confrontare le formazione salta subito all’occhio la differenza di età: i più esperti dell’Oltrepò sono del 2002 mentre nel Varese ci sono, solo nella formazione iniziale, cinque ultra-trentenni.

PRIMO TEMPO

Grande spinta del Varese nei primi minuti di gioco con predominio del campo e una pressione costante che porta al gol del vantaggio al 7′. Rete di Bonaccorsi che al volo di destro gira in rete un corner di D’Iglio. I biancorossi spingono ancora senza però riuscire a costruire altre occasioni. L’Oltrepò pian piano prende fiducia e sfrutta qualche errore di troppo dei varesini. Al 27′ Ferrieri è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare, entra al suo posto Maccioni che va a sinistra con Stampi che scala a destra. Il Varese però non si sistema subito dopo la sostituzione e così l’Oltrepò trova il varco giusto: Cabella si inserisce da sinistra in area e batte Piras in uscita per l’1-1. La squadra di Floris non riesce a trovare continuità con i pavesi che sono più grintosi e pronti a lottare sui rimbalzi irregolari del campo. Barzotti al 37′ prova il colpo di testa su cross di Daqoune senza però riuscire a impensierire Fossati mentre al 45′, con D’Iglio a terra, l’Oltrepò è pericoloso con la discesa di Cavallotti sulla destra e la difesa varesina che chiude all’ultimo su Hrom. Il primo tempo si chiude così con il risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa e anche D’Iglio si fa male. Problema alla gamba e seconda sostituzione obbligata per mister Floris che a quel punto inserisce Banfi schierando il tridente. Ad andare vicino al gol è però l’Oltrepò che trova scoperta la difesa varesina, Cavallotti crossa per l’incornata da buona posizione di Soldi sulla quale risponde Piras con un parata importante. Cavallotti è una nel fianco continua per la difesa biancorossa e servono un paio di chiusure provvidenziali di Mikhaylovskiy per evitare il gol. Poi, quasi dal nulla, il Varese ritrova il vantaggio: lancio di Mikhaylovskiy per Gubellini che sorprende alle spalle la difesa di casa, controllo di destro e sinistro volante che si insacca all’angolino per il 2-1. Ritrovato il vantaggio i biancorossi ritrovano anche un po’ di fiducia e riescono ad arginare meglio le folate dell’Oltrepò che perde anche vigore atletico. A cavallo della mezzora Gubellini ha due grandi occasioni per andare ancora a segno ma prima è sfortunato quando il palo respinge il colpo di testa su angolo di Vitofrancesco, poi è poco freddo quando calcia alto da ottima posizione sull’apertura illuminata di Banfi. Il finale è però amaro per il Varese: al 46′ da una rimessa laterale la palla arriva a Spatari che in area trova spazio per girarsi e battere Piras per il gol del 2-2. Il forcing finale, con l’inserimento di Lari al posto di Daqoune per provare il tutto per tutto, non serve e così dopo 7′ di recupero i biancorossi devono accontentarsi di un punto.