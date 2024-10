I voti del Varese: il bel gol di Gubellini non basta, Ferrieri e D’Iglio infortunati

OLTREPÒ – VARESE 2-2 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Non ha grandi colpe sui gol, anzi, salva il gol del possibile 2-1 a inizio ripresa. Deve migliorare con i piedi, oggi i rinvii sono stati piuttosto sbilenchi

PRIOLA 5,5: Parte bene, roccioso, poi però Cavallotti lo mette sempre alla prova e lui soffre abbastanza. Se la cava qualche volta d’esperienza ma non va sempre bene

MIKHAYLOVSKIY 6: Ci mette la pezza in un paio di occasioni chiudendo gli attacchi dell’Oltrepò. Ci mette anche l’assist per Gubellini ma anche lui oggi non è sempre sul pezzo

BONACCORSI 6: Anche per lui il primo gol ma anche qualche pasticcio. Un passettino indietro dopo la bella prestazione contro la Sanremese

FERRIERI 6: Un inizio incoraggiante, poi l’infortunio che lo toglie dalla gara troppo presto

Maccioni 5: Non ha l’approccio giusto, perde parecchi palloni e non riesce a essere incisivo. Floris lo toglie a metà ripresa

Azizi 5,5: Ci mette tanto fisico ma poco pensiero. La gestione in mezzo al campo doveva essere migliore

DAQOUNE 6: È quello che a livello di energia e grinta sta più nella partita ma non riesce a essere incisivo in avanti

Lari s.v: Entra nel recupero, non può fare molto

D’IGLIO 5,5: Non riesce a giocare come vorrebbe, lo marcano stretto e non trova spazi. Anche lui lascia il campo per infortunio

Banfi 6,5: Entra col piglio giusto, si mette a disposizione della squadra e lancia Gubellini in porta con un bel pezzo di classe, peccato che il compagno di squadra non lo sfrutta

VALAGUSSA 5,5: Sembra soffrire il campo pesante e la grinta dei giovani avversari. Non riesce a farsi sentire in mezzo al campo e manca anche nelle sue solite incursioni

STAMPI 6: Parte benino, poi viene spostato a destra e non si trova. Riportato a sinistra ci prova ancora ma senza riuscire davvero a sfondare

BARZOTTI 6: Tanto impegno ma che purtroppo non si è trasformata in gol. Un colpo di testa timido e poco altro

Vitofrancesco 6: Ci mette carattere per un finale che invece non sorride. Anche lui sbaglia qualche pallone di troppo e non sempre prende decisioni giuste

GUBELLINI 7: Un bel gol per sbloccarsi e una prestazione generosa, di sponda per i compagni o a rincorrere palloni che sembrano persi. Il carattere non manca, speriamo possa essere la prima rete di una lunga serie