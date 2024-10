Futura Civitas scende in piazza per la Pace a Olgiate Olona

Per il pomeriggio di domenica 20 ottobre, alle ore 15:30, in piazza San Gregorio a Olgiate Olona, Futura Civitas, costituenda associazione olgiatese, invita tutte e tutti a partecipare ad un breve momento di flash mob per chiedere a gran voce il cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente, ricollegandosi ad un evento simile già svoltosi all’inizio del 2024 da alcune donne di fronte al Municipio di Olgiate.

Sarà un’occasione in cui verrà messo al centro, anche per mezzo di letture di brani a tema, il ripudio della guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali, dal momento che ormai è tornata a tutti gli effetti ad essere considerata come tale, avendo come conseguenza un quasi totale disinteresse e assuefazione verso tutti i comportamenti oltre ogni limite che stiamo vedendo da mesi: stragi di massa, uso di ostaggi come scudo e materiale di scambio, bombardamenti su scuole e ospedali, attacco a missioni ONU, uccisione di migliaia di bambini, quando anche solo un bambino ucciso dovrebbe scatenare l’indignazione di tutte e tutti.

Futura Civitas, attraverso questo evento e altri in programma in futuro con altre realtà del territorio, vuole mettere al centro delle coscienze e dell’opinione pubblica, almeno locale, uno sguardo al femminile e la necessità di recuperare il rispetto della dignità umana per non precipitare nuovamente nel baratro della barbarie e della disumanità, cercando attraverso questo percorso di educare alla pace, anche per mezzo dei nostri gesti e delle nostre attività quotidiane.

Si invitano tutte e tutti, dunque, a partecipare a questo momento forte, portando un gesto di pace come un drappo o uno straccio bianco o una bandiera della Pace.