Giovanissimi spruzzano spray al peperoncino in un negozio del centro di Varese

Tentativo di furto a Varese, al Carrefour Express di via Cavour 3, nel pomeriggio di martedì 8 ottobre. Protagonisti due ragazzi giovanissimi, intorno ai 16/18 anni.

Erano insieme ad altri due che hanno regolarmente pagato, mentre loro hanno provato a nascondere alcuni prodotti sotto la giacca: l’addetto del negozio li ha colti sul fatto e ha provato ad accompagnarli all’uscita, ma i due hanno prima resistito spintonandolo e mettendogli le mani addosso, poi hanno estratto uno spray al peperoncino spruzzandolo all’interno dei locali prima di fuggire. I clienti che stavano facendo la spesa sono stati costretti ad andare via per l’aria diventata irrespirabile e anche i due addetti del negozio sono dovuti uscire mentre attendevano i carabinieri, arrivati dopo pochissimi minuti.

«Succede tutti i giorni, ormai – racconta Leonardo Cadario, titolare della Samar Sas che gestisce il negozio Carrefour Express di via Cavour a Varese -. I tentativi di furto sono quotidiani, spesso sono ragazzi stranieri. Non ne faccio una questione di italiani o non italiani, uno dei nostri addetti è straniero ed è con noi da 4 anni. Dico che però c’è qualcosa che non va e che noi commercianti siamo costantemente sotto pressione e in allarme e così non si può andare avanti».

A raccontare come sono andate le cose è Ibrahim, da 4 anni (cioè da quando ha aperto) addetto nel negozio di via Cavour: «Erano le 14.45, 4 ragazzi sono entrati, hanno preso delle cose e sono andati verso le cassa. Due di loro hanno pagato regolarmente, gli altri due invece hanno provato ad uscire senza pagare. L’addetto alla sicurezza li ha visti, ormai è abituato perché succede tutti i giorni: ha chiesto di aprire le giacche ma loro si sono prima rifiutati, poi hanno avuto un atteggiamento più aggressivo ed infine hanno spruzzato lo spray al peperoncino. L’aria si è fatta subito irrespirabile, i clienti che erano dentro sono dovuti uscire di corsa. Abbiamo chiamato i carabinieri e descritto i responsabili, abbiamo anche le immagini delle telecamere. In 4 anni una cosa così non l’avevo mai vista, è stato davvero terribile».

Il negozio dopo qualche decina di minuti con finestre e porte aperte per far circolare l’aria, ha riaperto normalmente.