Giovedì cult a Varese con la rassegna cinematografica di Filmstudio 90

Un ciclo di appuntamenti da non perdere quello organizzato al Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5, VA). La rassegna si chiama Giovedì cult e consiste nella visione di un film di culto ogni terzo giovedì del mese per i prossimi tre mesi (ottobre, novembre, dicembre), sempre alle 21 e sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Inoltre, prima di ogni appuntamento il film sarà preceduto da una corposa introduzione a cura di un critico cinematografico. Si comincia giovedì 17 ottobre con La finestra sul cortile: capolavoro senza tempo diretto da Alfred Hitchcock e con protagonisti James Stewart e Grace Kelly. Il film è uno dei più importanti tra quelli diretti dal maestro inglese e vederlo sul grande schermo di un cinema è una possibilità rara. Prima del film, approfondimento a cura di Alessandro Leone.

Il secondo appuntamento è previsto giovedì 21 novembre e sarà possibile assistere alla proiezione in versione restaurata 4K de L’odio, film del 1995 diretto da Mathieu Kassovitz e vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes. L’odio è un’opera generazionale potente e ancora oggi influente verso i nuovi registi, indimenticabili le scelte estetiche del regista e l’interpretazione di un giovane Vincent Cassel. L’introduzione sarà a cura di Mauro Gervasini.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà giovedì 19 dicembre con La grande abbuffata. Diretto da Marco Ferreri, si tratta di uno dei film più controversi e discussi della storia del nostro cinema: volutamente estremo ed emotivamente impattante, è una grande critica sociale al mondo del consumismo esasperato. Anche questo film sarà proiettato in versione restaurata 4K e prima del film ci sarà un intervento di Alessandro Leone che presenterà la pellicola a tutti gli spettatori.

Per partecipare alla proiezioni è necessario essere soci di Filmstudio 90 o ARCI. Chi non è socio può inoltrare la richiesta di tesseramento almeno 24 ore prima del film a questo link: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/.

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it.