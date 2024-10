Gli studenti dei Licei di Gallarate in dialogo con Fiammetta Borsellino

Il 21 ottobre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, nella sala conferenze dei Licei di Gallarate, gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo.

I ragazzi ripercorreranno le tappe fondamentali della vita del Giudice Borsellino, interrogandosi sul significato della sua testimonianza, sulle zone d’ombra che, a distanza di tanti anni, ancora connotano la ricostruzione delle dinamiche e delle responsabilità che lo hanno condotto a morire, con la sua scorta, in un caldo pomeriggio di luglio, in via D’Amelio, davanti alla casa della madre.

Sarà anche l’occasione per interrogarsi sui modi attraverso i quali vengono ricordate le figure di servitori dello Stato quali Basile, Chinnici, Cassarà, Montana, Livatino e, naturalmente, Falcone, l’amico conosciuto nel quartiere palermitano della Kalsa, con cui Borsellino ha condiviso l’impegno per una società non contaminata dal puzzo della disonestà, un impegno vissuto con coerenza e coraggio, fino al tragico epilogo.

Sarà anche possibile dialogare con la figlia Fiammetta in merito alle caratteristiche e ai percorsi della giustizia riparativa.