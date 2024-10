I bambini dei cori di Biumo e Bisuschio cantano per i nonni della Rsa Molina

I bambini dei coretti Santa Chiara di Biumo Inferiore e Pistacchio di Bisuschio hanno cantato insieme per portare gioia agli ospiti della Fondazione Molina di Varese.

Lo hanno fatto nella mattinata di domenica 6 ottobre partecipando alla messa celebrata da don Ernesto Mandelli, scerdote di riferimento della Rsa.

Particolarmente emozionante per i bambini di Biumo, e per i loro genitori, ritrovare tra gli ospiti del Molina in questa occasione la mitica catechista Rosaria che per tanti anni è stata un pilastro del gruppo di catechesi di Biumo Inferiore. «Con dedizione, impegno e un sorriso sempre vivo ha aiutato i bambini dell’iniziazione cristiana a conoscere Gesù nel cammino verso i sacramenti», ricorda con entusiasmo Chiara Crepaldi che, con Francesca Pampurini gestisce il coretto di Santa Chiara e che, in collaborazione di giovani adolescenti, ha guidato i bambini in questa esperienza.

Il coretto Pistacchio, guidato da Giuseppe Ruffo, e il coretto Santa Chiara si sono incontrati e conosciuti in occasione della tradizionale festa di Santa Cecilia coretti che da oltre 20 anni si svolge a novembre nella Basilica di San Vittore a Varese.

«Ciò dimostra quanto la musica, il servizio, la fede in Gesù sia veicolo di unione di anime e cuori per creare occasioni di solidarietà, educazione e testimonianza», commenta Crepaldi.

Significativo il canto che è stato eseguito come canto finale della messa: Siamo noi, un brano composto da monsignor Frisina in occasione delle Giornata mondiale dei bambini voluta da Papa Francesco e svoltasi il 24 e 25 maggio 2024 a Roma.

Questo canto parla proprio dei bambini come portatori di gioia, di speranza e di vita: il messaggio che i coristi dei due coretti hanno voluto portare agli anziani ospiti del Molina.