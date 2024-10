I Gorillas Varese aprono le porte ai giovani di San Fermo

Aprire la possibilità di fare sport a tutti è davvero importante, perché facendo sport i giovani crescono in un contesto di valori positivi, coltivando la vocazione all’impegno. Grazie al grande successo del SanFestival, evento che durante tutto settembre che ha coinvolto le associazioni del quartiere di San Fermo, i Gorillas Varese, squadra di football americano della città affiliata a Uisp, sono riusciti a concretizzare un progetto ambizioso: offrire l’iscrizione gratuita a tutti i residenti minorenni del quartiere alle attività sportive della squadra.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo fondamentale del Consiglio di Quartiere 6 e alla collaborazione attiva tra le varie realtà del rione e agli sponsor che si sono fatti in quattro per rendere possibile tutto ciò. Questo risultato segna un passo importante per rafforzare il legame con la comunità, aprendo nuove opportunità ai giovani del quartiere.

Tra gli eventi che hanno reso possibile questo progetto, spiccano tre iniziative tenutesi al Jungle Field “Nicolò De Peverelli”, il campo di casa dei Gorillas: la giornata di sport, con amichevole di flag football giovanile tra i Gorillas e i Rams Milano, il festival musicale Rock the Jungle, che ha visto la partecipazione di band di spicco come Tommi EGO, La Sindrome di Peter Punk e Error 404, in un’atmosfera di grande energia e divertimento, e una giornata dedicata al softball, organizzata dall’Associazione Sportiva Varese Family, che ha coinvolto attivamente la comunità locale.

Con questo importante traguardo, i Gorillas Varese mirano a far crescere il numero dei tesserati e a diffondere la passione per il football americano tra i giovani varesini. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra organizzerà una serie di Open Day, il primo dei quali si terrà il 2 novembre presso il Jungle Field di via Sette Termini a Varese dalle ore 15:00 alle 17:00.

Durante l’Open Day, ragazzi e ragazze potranno provare sia il flag football (per i nati dal 2015 in su) sia il tackle football (per i nati dal 2008 in su, con armatura completa) sotto la guida esperta dell’head coach californiano Will Gaines e del suo staff.

Sarà possibile un mese di prova gratuito per provare il programma esclusivo di crescita tecnica e atletica sviluppato da coach Gaines: un percorso graduale dal flag (senza contatto) al tackle (full contact). Inoltre gli allenamenti saranno bilingue, in italiano e in inglese comprensibili a tutti e sarà incluso un abbonamento annuale in palestra nella quota di iscrizione.

Ma soprattutto, i Gorillas offrono un ambiente sano e familiare, dove non solo si impara uno sport affascinante ma si coltiva lo spirito di squadra che li accompagna ogni anno nel loro cammino nei campionati nazionali di categoria. L’invito per tutti è quindi di venire a provare nella Città Giardino lo sport più amato d’America, i Gorillas vi aspettano!