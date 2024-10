Il Banco per la Famiglia di Gallarate moltiplica gli sforzi per i più bisognosi

Il Banco per la Famiglia di Gallarate “Madre Teresa di Calcutta” Odv moltiplica gli sforzi, a fronte di una diminuzione dei volumi di alimenti provenienti dalle istituzioni e per gli aumenti dei prezzi, a fronte di una domanda di aiuto che rimane.

Lo racconta Antonio Bonicalzi, presidente dell’associazione caritativa, in prima linea da oltre 25 anni per supportare la lotta alla povertà sul territorio di Gallarate e limitrofi.

«Nato e cresciuto nell’esperienza della carità cristiana, il Banco offre un contributo concreto tramite aiuti alimentari alle famiglie assistite e permette anche di testimoniare la carità a tutte le persone che incontriamo».

Dal 1996 il Banco “Madre Teresa di Calcutta” aiuta famiglie in precarie condizioni economiche consegnando loro a domicilio mensilmente prodotti alimentari in grado di garantire un pasto quotidiano per l’intero mese e prodotti per l’igiene personale e della casa. L’aiuto ha come obiettivo quello di sostenere le persone bisognose nel recupero di una dignitosa condizione umana e sociale, superando le difficoltà temporanee.

L’associazione, gestita esclusivamente da volontari, si sostiene grazie a donazioni, 5×1000, collette nei supermercati e nelle scuole e alla collaborazione con altri enti di zona, in primis il Banco Alimentare a cui è affiliata sin dalle origini.

«Lo scorso anno – continua Bonicalzi – sono emersi dati allarmanti, non tanto in merito al diffondersi di situazioni di difficoltà, quelle purtroppo non mancano mai, ma nel riscontrare una significativa contrazione delle donazioni alimentari istituzionali (Aiuti CE e Fondo Nazionale), contestuale agli aumenti dei prezzi degli alimenti che conosciamo tutti e che soprattutto nel periodo post-covid hanno avuto una forte impennata».

Il risultato è stato una maggior necessità di acquisti alimentari a completamento dei pacchi, con conseguente maggior spesa da parte del Banco. “Una situazione fortemente sbilanciata e che, senza vergogna, definirei pregiudizievole sulla continuità dell’operato dell’associazione oltre i 2 anni” mette in guardia Bonicalzi.

“Pertanto con il direttivo abbiamo valutato ed approvato alcune iniziative relative ad un contenimento dei costi, ad un maggior reperimento di donazioni alimentari e di fund raising”.

E proprio qui si inserisce l’iniziativa della colletta organizzata sabato scorso al Carrefour di viale Milano e a quello di Malpensa Uno. Dall’apertura alla chiusura, gruppi di volontari si sono prodigati a promuovere il gesto invitando i clienti a comprare e donare qualcosa in più, altri al ritiro dei sacchetti dopo le casse e altri ancora a inscatolare, pesare e registrare gli alimenti.

Un gesto bellissimo che ha coinvolto oltre 80 volontari e ha permesso, grazie alla generosità dei gallaratesi, un significativo contributo alle prossime distribuzioni, oltre 1900 chili di alimenti.

Il progetto Esordi e le prossime iniziative

Inoltre, il Banco per la Famiglia ha aderito al progetto “Esordi” in cooperazione con altre associazioni del territorio e promosso tra gli altri da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, un progetto volto a stimolare le donazioni a favore delle associazioni coinvolte attraverso i canali dedicati e offrendo il raddoppio delle donazioni raccolte (maggiori dettagli saranno presto disponibili sul sito web www.bancofamiglia.itwww.bancofamiglia.it)

«All’interno del progetto Esordi, è prossimo il grande torneo amatoriale di Burraco organizzato con l’aiuto dell’associazione “Maria Flos Carmeli” che ringraziamo. Il torneo si terrà presso Pizzaclub No Limits di Cassano Magnago in Via Bonicalza 114, lunedì 21 ottobre alle ore 20.45. Per partecipare chiamare 335 1353139. Prima dell’inizio del torneo, dalle ore 19,30 è possibile mangiare una pizza in compagnia».

Un momento ludico ma anche molto importante perché quanto ricavato dalle offerte sarà raddoppiato dalla Fondazione del Varesotto (Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo di beneficenza Intesa San Paolo) e destinato a sostenere l’attività del Banco per la Famiglia nel contrasto e la prevenzione delle povertà emergenti all’interno del progetto “Esordi”.

Gli “esordi”cui fa riferimento il progetto, sono segnali e avvisaglie di situazioni di difficoltà economica che rischiano di portare singoli e famiglie verso situazioni croniche di povertà dalle quali può diventare più difficile uscire. Un supporto in questa fase precoce di difficoltà è fondamentale per restituire serenità e ripartire in autonomia.