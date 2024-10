Il corso di Teatro Kamishibai con Chicco Colombo per Varese Corsi

Dieci lezioni per esplorare l’antico teatro tradizionale di burattini giapponese Kamishibai, presentato dall’artista e burattinaio Chicco Colombo di Teatro Burattini di Cazzago Brabbia.

All’interno del catalogo autunno/inverno di Varese Corsi 2024 infatti, i corsi e le lezioni sono sempre più numerosi, andando a soddisfare le richieste di un pubblico trasversale. Tra le novità in arrivo c’è il corso sull’ antico metodo di teatro e narrazione condotto dall’artista Chicco Colombo.

Il corso ha inizio a partire da lunedì 4 novembre, si terranno ben 10 lezioni sul teatro Kamishibai, dove verranno raccontate in chiave moderna storie attraverso l’uso di immagini, suoni e altri linguaggi. L’antico metodo giapponese di narrazione nasce tra gli anni Venti e Cinquanta del Novecento, ottenendo sin da subito un grande successo. In italiano il termine giapponese può essere tradotto in italiano come “dramma di carta”: nasce infatti come un teatro in legno, rappresentando un metodo di narrazione originale.

A condurre il corso è Chicco Colombo che racconterà storie attraverso l’uso di immagini, suoni e altri linguaggi: «Si tratta di un percorso lungo dieci incontri durante il quale impareremo a conoscere ed usare l’antica arte di narrazione per immagini e parole del Kaminshibai. Vi aspettiamo numerosi», conclude l’artista.

Durante le lezioni verrà chiesto ai partecipanti di lavorare a coppie e preparare diverse storie progettando anche scene teatrali. In questo modo si crea un momento collettivo di confronto che si concluderà con una discussione conclusiva sul lavoro svolto e analizzare i risultati.

