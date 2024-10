Varese Corsi: cosa parte nei prossimi giorni? Ecco i posti ancora disponibili

L’inizio è stato con il botto. La nuova veste di Varese Corsi ha attratto migliaia di iscritti non solo del capoluogo ma anche da fuori zona. Moltissimi i corsi già partiti ed altri in rampa di lancio nei prossimi giorni. (Tutto il calendario completo su www.varese-corsi.it). Se ad alcuni corsi già avviati è ancora possibile iscriversi ‘in corsa’ con un costo più basso in relazione alle lezioni perse vediamo invece alcuni dei corsi pronti allo start nei prossimi giorni.

Cucina

Da venerdì 18 ottobre Caffetteria e Latte Art – 5 lezioni presso Istituto De Filippi – Il corso analizzerà i principali prodotti di caffetteria attraverso una Masterclass sul Latte Art e si imparerà a preparare bevande complesse e artistiche – Scopri tutto qui

Da lunedì 21 ottobre I grandi lievitati – 3 lezioni presso Istituto De Filippi – Insieme alla Specialista di panificazione Simona Lauri verranno apprese le nozioni sui cicli e le tecniche da impiegare per ottenere diversi e migliori prodotti lievitati realizzabili anche nel contesto domestico – Scopri tutto qui

Ballo

Da lunedì 4 novembre Balli di gruppo e coreografici – 10 lezioni dalle 16:00 alle 17:00 presso hub di Varese Corsi Calcinate del Pesce – Insegnante Sabina Gomiero – Il corso è pensato per chi desidera imparare i balli di gruppo più famosi spesso presenti nei luoghi di animazione e per chi vuole cimentarsi in balli coreografici perfetti per le esibizioni – Scopri tutto qui

Da martedì 5 novembre Pizzica Salentina – 12 lezioni dalle 20:30 alle 21:45 presso aule e salone Motta – insegnante Silvia Laudisio e Paolo Melgiovanni – Il corso offre un’immersione nelle affascinanti danze popolari del Sud Italia – Scopri tutto qui

Sport e Fitness

Da lunedì 7 ottobre Yoga Over 50 – 10 lezioni dalle 18:30 alle 19:30 presso Hub Varese Corsi Calcinate del Pesce – Insegnante Cristina Derla – Specificamente progettato per i praticanti over 50 il corso offre movimenti consapevoli che favoriscono la tonicità muscolare e la flessibilità corporea – Scopri tutto qui

Da mercoledì 16 ottobre Pilates – 10 lezioni dalle 12:45 alle 13:45 presso Canottieri Varese Schiranna – Istruttrice: Teresa Sangiorgio – Il corso è progettato per chi desidera migliorare la propria forza flessibilità e postura attraverso una serie di esercizi mirati – Scopri tutto qui

Lingue

Da giovedì 10 ottobre Spagnolo Base – 12 lezioni dalle 20:00 alle 21:00 Online – Insegnante Marina Scotti – Il corso è progettato per fornire agli studenti gli strumenti linguistici di base necessari per sostenere conversazioni semplici in lingua spagnola – Scopri tutto qui

Da giovedì 10 ottobre LIS – Linguaggio dei segni – videolezioni online – Insegnante Daniele Barbera – Il corso è un’introduzione alla Lingua dei Segni Italiana, una vera e propria lingua che utilizza un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo – Scopri tutto qui

Da martedì 15 ottobre Francese (A1) – 20 lezioni dalle 17:00 alle 18:00 presso Aule Motta – insegnante Carla Visco Gilardi – Il corso si propone di insegnare la lingua francese per arrivare a saper affrontare una conversazione in ambito familiare e quotidiano – Scopri tutto qui

Da lunedì 4 novembre Tedesco (A1/A2) – 20 lezioni dalle 11:30 alle 13:00 presso Progetti da Vivere – insegnante Erica Cattoretti – In questo corso base si partirà da nozioni di grammatica e vocabolario con esercizi e conversazioni base per arrivare a dialoghi in situazioni tipiche di viaggio – Scopri tutto qui

Informatica

Da venerdì 11 ottobre Fotografia per Ritratto – 12 lezioni dalle 20:45 presso hub di Varese Corsi a Calcinate del Pesce – insegnante Bruno Coslovich – Il corso è progettato per chi desidera specializzarsi nella fotografia di ritratto apprendendo tecniche avanzate e l’utilizzo dei materiali di base necessari per creare immagini di alta qualità – Scopri tutto qui

Da giovedì 17 ottobre Comunicazione Online Web Social e Digital – 15 lezioni dalle 18:00 presso Hub Varese Corsi Calcinate del Pesce – Insegnante Livio Cantagallo – Il corso è progettato per insegnarti i fondamenti della comunicazione digitale e dell’online branding – Scopri tutto qui

Mente

Da martedì 8 ottobre Mindfulness – 10 lezioni dalle 20:00 presso Hub Varese Corsi Calcinate del Pesce – insegnante Massimo Viganò – Il percorso di formazione intende fornire le conoscenze teoriche e pratiche sulla meditazione di consapevolezza Mindfulness – Scopri tutto qui

Da venerdì 18 ottobre Cervello e comportamento criminale – 5 lezioni dalle 18:30 presso Aule Motta – Insegnante Franco Posa – Il corso fornisce nozioni per comprendere le innovative neuroscienze e il rapporto tra cervello e comportamento criminale – Scopri tutto qui

Da martedì 22 ottobre Decluttering – 4 lezioni dalle 10:00 alle 11:00 o dalle 19:00 alle 20:00 Online – Insegnante Marta Ferro – Un corso pratico durante il quale inizierai a lasciare tutti gli oggetti che tieni ma ti tengono bloccato liberando nuova energia – Scopri tutto qui

Disegno

Da mercoledì 9 ottobre Le basi della Tecnica Manga – 6 lezioni dalle 14:00 alle 16:00 presso hub di Varese Corsi – insegnante Cristina Barco – Il corso è pensato per tutti i bambini e ragazzi dagli 8/9 anni in su che desiderano imparare a disegnare con lo stile tipico dei manga giapponesi – Scopri tutto qui

Da venerdì 18 ottobre Disegno dal vero – 10 lezioni dalle 16:00 alle 18:00 presso Centro d’Incontro Soranzo – insegnante Arnelys Romero – Il corso è pensato per chi desidera migliorare le proprie abilità artistiche attraverso l’osservazione diretta e la rappresentazione accurata della realtà. Adatto a principianti e artisti intermedi – Scopri tutto qui

Ceramica

Domenica 27 ottobre Evento Ceramica Raku – una lezione dalle 9:30 alle 12:30 presso hub di Varese Corsi – Insegnante Manuela Palmas – In questo evento assisterete alla spettacolare cottura raku che donerà al vostro oggetto superfici ricche di sfumature effetti cracquelé ed iridescenze – Scopri tutto qui

Da lunedì 28 ottobre Laboratorio di Ceramica – 5 lezioni dalle 20:15 alle 22:15 presso hub di Varese Corsi a Calcinate del Pesce – Insegnante Manuela Palmas – Il corso propone di sviluppare le capacità per realizzare un manufatto ceramico con la decorazione a Gran Fuoco – Scopri tutto qui

Da martedì 15 ottobre Ceramica Raku Workshop – 3 lezioni dalle 18:00 alle 20:00 presso Hub di Varese Corsi – Insegnante Manuela Palmas – In questo corso si realizzerà un manufatto attraverso la tecnica Raku, antico metodo di cottura e decorazione giapponese – Scopri tutto qui

Musica

Giovedì 10 ottobre Chitarra per principianti – 10 lezioni dalle 17:30 alle 19:00 presso Hub di Varese Corsi – Insegnante Giuseppe Croci – Questo corso offre un metodo innovativo basato su esercitazioni intuitive che coinvolgono subito lo studente nell’uso della chitarra senza la necessità di leggere la musica – Scopri tutto qui

Domenica 20 ottobre All We Need is Voice – Workshop – una lezione dalle 16:00 alle 18:00 presso Hub di Varese Corsi – Curato da Solevoci. Progettato per chiunque desideri migliorare la propria tecnica vocale, imparare a prendersi cura della voce e sperimentare il canto corale – Scopri tutto qui

Salute