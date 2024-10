Il fango non ferma il trail del “Principato di San Calimero”

NOTIZIARIO UISP del 30 ottobre 2024

BASKET – Second League a cavallo fra 2a e 3a giornata

.

Sofferto successo, dopo un tempo supplementare, per i Giubiano Pigs, che espugna il campo del Montello 1982, che cede 92-91 dopo un match avvincente! Vittoria esterna per gli Spartans Borgosesia, che espugnano Novara; in via Argenti la Polisportiva San Giacomo si arrende 64-71. Nettissima vittoria interna, per il Novara Basket, che regola, nel derby fra capoluoghi di provincia, il Basket Mooskins Vercelli, con un limpido 85-55.

Mercoledì 23 gioioso per Elegy Legnano, Siderea Legnano, Tigers Lonate e Cuassese. Questi ultimi battono, in via Madonna a Cuasso al Piano, l’Olimpya Sharks, che prova a rimontare nel finale, ma è vittoria Cuasso di 5. Bene anche le due compagini di Legnano, con l’Elegy autore di una sontuosa partita interna con Busto Springers; 81-43 per gli altomilanesi al 48′. La Siderea di coach Stella vince a Villa Cortese per 71-63, condannando al terzo stop consecutivo i padroni di casa. Infine è blitz vincente di Lonate: le tigri lonatesi vincono sui ragazzi del Sumirago Boys, che cedono 69-74.

Giovedì felice per Cassano Magnago, che vince ad Angera sui Pikes per 81-68. Roboante vittoria interna per Varano Borghi, che ha la meglio sul Travedonuts per 81-35. La giornata si chiude con il colpo esterno dei Lions Busto Arsizio, che sbancano via Stazione a Cislago, 74-61 per i bustocchi sui Vikingar.

Venerdì coi pantaloncini da gioco per Bisuschio e Covo Unicorns; vincono i virtussini di casa, che a Besano hanno la meglio sui viaggianti. Si sono disputate partite anche in quel di Vergiate, coi Vikings a segno con gli Svassi, nel rinnovato e bellissimo PalaCimbro, gioia meritata per la squadra monatese ospite, a segno per 103-78. Ed è referto rosa anche per il Phoenix Cantello, che espugna via Appiani a Varese, con la PallaCerva che lotta ma perde a domicilio. Un solo match in programma per sabato, coi varesotti della Pallacanestro Uboldo che hanno ricevuto i milanesi del Basket Cuggiono, vittoria di questi ultimi, a segno con autorevolezza al PalaPuffo di Carbonate.

PODISMO – In 182 per San Calimero

Tanta grinta nonostante il fango. È stata una quarta edizione bagnata, ma non per questo sfortunata, quella del Trail del Principato di San Calimero a Bolladello di Cairate. Nonostante il diluvio, ai nastri di partenza si sono presentati ben 182 runners, che hanno affrontato con determinazione un percorso fangoso. Bravi tutti e in particolare l’Asd Bradipozoppo affiliata alla Uisp che ha organizzato l’evento e non si è fatta intimorire dalle previsioni meteo. Avanti così!

PATTINAGGIO A ROTELLE – Campionato nazionale Livelli

Dopo il grande successo estivo dell’Uisp Skating Fest che, dall’8 al 30 giugno, ha coinvolto quasi 5000 atlete e atleti da tutta Italia, la festa del pattinaggio a rotelle Uisp prosegue a Calenzano (Fi), dall’1 al 3 novembre, con il Campionato nazionale Livelli. La manifestazione si svolgerà al Palasport di Calenzano in via di Prato 64/a, che accoglierà oltre trecento pattinatrici e pattinatori di tutte le età, dal più giovane di 7 anni al più grande di 24. I partecipanti arrivano da tutte le regioni, per questa iniziativa che è tra le più rappresentative del pattinaggio targato Uisp, e praticata fin dall’inizio della sua storia.

«Il campionato Livelli è una specialità tra le più importanti e caratterizzanti il pattinaggio Uisp – racconta Luca Bassetto, responsabile nazionale Pattinaggio Uisp – è nata insieme al nostro settore e negli anni è stata molto copiata. Si caratterizza per una particolare attenzione ai classici aspetti tecnici del pattinaggio artistico unita ad un focus sulla costruzione e armonia coreografica. Tutto questo sempre vissuto nello spirito Uisp, relazionato quindi alla pratica e all’esperienza dei praticanti e in un clima di serenità e fiducia».