Il malore alla guida e l’incidente, automobilista muore nel Locarnese

Tragedia a Magadino, nella piana che si trova nell’Alto lago Maggiore e non distante da Locarno: oggi, venerdì, poco dopo le 9.30 si è verificato un incidente della circolazione stradale.

Un 58enne automobilista svizzero domiciliato nel Locarnese circolava sulla strada cantonale in direzione di San Nazzaro. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, andando dapprima ad urtare un veicolo a lato della strada, per poi terminare la sua corsa in un corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Gambarogno nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver cercato di rianimare il 58enne, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.