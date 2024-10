Il maltempo non frena le gare: confermate le Tre Valli Varesine

Le avverse previsioni meteorologiche non fermeranno le gare della Tre Valli Varesine previste per martedì 8 ottobre.

Nella serata di lunedì 7 ottobre si è svolta una riunione tecnica a Busto Arsizio tra i rappresentanti della Società Ciclistica Alfredo Binda, il Presidente Renzo Oldani e gli organi competenti, che ha confermato la partenza da Busto Arsizio di entrambe le gare di domani.

La 4° Tre Valli Varesine Women’s Race partirà quindi regolarmente alle ore 9, così come alle 12 è previsto il via della 103° Tre Valli Varesine, anche in caso di pioggia.

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse verranno semplificate e velocizzate le presentazioni delle squadre e le procedure di firma del foglio di partenza, così come la cerimonia protocollare finale.