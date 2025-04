Il ministro Giorgetti e il presidente della Fondazione dei Patrioti per l’Europa all’assemblea annuale di Terra Insubre

Assemblea annuale dei soci di Terra Insubre a Masnago. Al ristorante “Al Posto Giusto” si sono ritrovati soci e simpatizzanti dell’associazione culturale e identitaria nata nel nel 1996 con lo scopo di valorizzare tematiche come la preservazione dell’ambiente, le tradizioni e le lingue locali, la gastronomia e la musica, ma anche i concetti di autonomia, federalismo e identità.

All’evento di sabato 12 aprile ha partecipato anche il ministro dell’economia e delle finanze nel governo Meloni Giancarlo Giorgetti. Con lui il presidente della Fondazione dei Patrioti per l’Europa (gruppo politico di destra ed estrema destra euroscettico e sovranista al Parlamento europeo) l’ungherese Andras Laszlo, che al congresso di Terra Insubre ha spiegato “il metodo Orban”.

Si sono alternati gli interventi di Marco Magrini, presidente della Provincia di Varesee e di Mirko Reto, sindaco di Casciago e padrone di casa de “al Posto Giusto” con una relazione dal titolo “Varese, Como, Lecco: l’Insubria capitale della cultura. L’identità della terra dei laghi, il nostro futuro”.

Di “Ecosistemi culturali ed ecosistemi digitali” ha parlato l’avvocato Paola Brambilla, mentre il saggista Carlo Lottieri ha parlato di “1994 un’occasione persa. Il progetto per una riforma federale mai attuata”. Ha chiuso il pomeriggio il dialogo dal titolo “La Rivoluzione Conservatrice in Europa ed America” con Andras Laszio (Fondazione Patriots for Europe) e Massimiliano “Max” Ferrari.

A chiudere l’evento la cena padano-alpina, alla quale ha partecipato anche Giorgetti.