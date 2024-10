“Il mondo senza glutine”, il negozio di Tradate per chi non vuole rinunciare al gusto

“Il mondo senza glutine” apre a Tradate. Il negozio inaugurato sabato 5 ottobre in via XXV Aprile offre prodotti per persone celiache e con intolleranze alimentari che non vogliono rinunciare al gusto.

Galleria fotografica “Il mondo senza glutine” apre a Tradate 4 di 4

Sugli scaffali si possono trovare tanti prodotti freschi e confezionati senza glutine, oltre a cibi e ingredienti pensati per persone con allergie o intolleranze, senza dimenticare tutti coloro che preferiscono piatti vegani. All’interno del negozio si trova anche “Il fornaio“: una bakery con prodotti artigianali provenienti dalla Sicilia.

Anima del negozio è Daniela Tedesco, arrivata a Tradate dalla Calabria una ventina di anni fa e che ha deciso di aprire l’attività con l’obiettivo di aiutare le persone che come lei convivono con la celiachia. «Ho scoperto di essere celiaca nel 2019 – spiega Daniela Tedesco -. La malattia mi ha portata ad abituarmi a una nuova alimentazione quotidiana. Non è stato facile. Quando anche a una mia nipote è stata diagnosticata la celiachia, mi sono chiesta quante difficoltà possa incontrare un bambino a tutte queste rinunce, dal momento che si fa fatica a trovare prodotti buoni e di qualità».

I prodotti esposti da “Il mondo senza glutine”

Per Daniela questo negozio rappresenta la sua prima esperienza da imprenditrice, dopo aver lavorato in banca e per una società di consulenza. «È un sogno che diventa realtà – afferma -. Un grazie speciale va a mio marito Luigi, per avermi sostenuto nella realizzazione di questo progetto».