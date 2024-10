Il Park&Bus a Varese diventa strutturale: da novembre disponibili gli abbonamenti mensili e annuali

Dopo una lunga sperimentazione il Park & Bus di Varese diventa una manovra strutturale del sistema di mobilità sostenibile della città. Si tratta dell’opportunità data a chi, parcheggiando in uno dei 4 parcheggi di interscambio, può lasciare l’auto gratuitamente e utilizzare, ad un prezzo agevolato, il trasporto pubblico per recarsi in centro.

I quattro parcheggi di interscambio

L’obiettivo del Park&Bus è dunque duplice: da un lato si riduce la presenza di auto nel centro cittadino e dall’altro si premiano gli automobilisti che, parcheggiando nelle aree di interscambio, contribuiscono a alla riduzione dell’inquinamento. I quattro parcheggi di interscambio sono uno alla Schiranna, il piazzale De Gasperi di fronte allo stadio, il parcheggio di viale Borri/Carrefour, e infine quello di Belforte/ex Calzaturificio di Varese.

Nuove tariffe agevolate e abbonamenti

Con la decisione di far diventare il Park&Bus una manovra strutturale sono state anche decise le nuove tariffe agevolate, prevedendo anche abbonamenti a prezzi ridotti rispetto a quelli ordinari. Dal 1 novembre 2024 dunque il titolo di viaggi per chi utilizza il Park&Bus sarà di 1 euro e varrà sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, dal momento dell’obliterazione il biglietto sarà valido per 60 minuti all’andata e 60 per far ritorno alla propria auto. Sempre dal 1 novembre ci sarà poi la possibilità di fare l’abbonamento mensile dal costo di 16 euro o annuale di 150 euro.

Biglietto in tre parti

Le modalità di utilizzo del Park&Bus restano le medesime. Il biglietto sarà emesso dai parcometri presenti nei quattro parcheggi di interscambio. Ciascun biglietto sarà in tre esemplari: il primo da apporre in vista sul cruscotto dell’autoveicolo in sosta, il secondo per il viaggio di andata ed il terzo da utilizzarsi per il viaggio di ritorno. Su tutti i biglietti saranno riportati il giorno, l’ora di emissione e il numero di targa inserito dal conducente. Inoltre il Park&Bus promuove anche il car pooling. Infatti per ciascun veicolo potranno essere emessi fino a 5 titoli di viaggio per un massimo di cinque viaggiatori per ciascuna auto.

Tessera di riconoscimento

Un’altra novità per il Park&Bus sono gli abbonamenti di interscambio (mensile e annuale) che saranno rilasciati dal gestore del Trasporto pubblico cittadino. All’utente sarà rilasciata una tessera di riconoscimento che darà diritto all’acquisto degli abbonamenti di interscambio che consentiranno, nel periodo di validità, un numero illimitato di viaggi esclusivamente da utilizzare nella tratta tra il parcheggio di interscambio selezionato ed il centro città, sulle linee dedicate al Park&Bus. Ogni abbonamento potrà essere utilizzato per un unico parcheggio di interscambio.