In fiamme un appartamento a Carnago, nessun ferito ma l’abitazione è inagibile

Intervento dei Vigili del fuoco a Carnago nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 15,30 dagli inquilini di una palazzina in via Kennedy. Le fiamme si sono sviluppate in uno degli appartamenti e grazie al rapido intervento dei Vigili del fuoco di Busto e Gallarate non si sono estese al resto dell’edificio.

Le fiamme sono state spente rapidamente ma l’appartamento è risultato gravemente danneggiato, tanto che è stato dichiarato inagibile.

A supporto dei mezzi dei Vigili del fuoco di Busto Arsizio e Gallarate è stata inviata anche un’autobotte da Varese. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, non si segnalano feriti.