Scontro tra un’auto e un motorino su viale Aguggiari a Varese

Incidente stradale a Varese in viale Aguggiari: poco prima delle 18.30 c’è stato uno scontro tra un’auto e un motorino, nel tratto poco oltre l’incrocio con viale Ippodromo (la foto è d’archivio).

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i mezzi del sistema Areu-118, ambulanza e automedica in “codice rosso”.

Ma per fortuna l’unica persona coinvolta, un ragazzino di 14 anni, non ha riportato ferite gravi

Si segnalano code su viale Aguggiari e viale Ippodromo.



(Articolo aggiornato alle ore 19.20 di venerdì 11 ottobre 2024)