Innovazione, alta tecnologia e bici “intelligenti” in vetrina alla Fondazione ITS INCOM Academy

La Fondazione ITS Incom Academy ha aperto le porte questa mattina per “What’s INCOMing next?” Day, una giornata di orientamento e condivisione dedicata ai corsi ad alta tecnologia. Protagonisti della mattinata sono stati gli stessi studenti che hanno presentato il progetto “Safe Ride”, candidato al “Premio Cambiamenti 2024 – Idee di Impresa” di CNA, e realizzato nell’ambito dei diversi corsi di studio, tra cui Internet of things e Data Analyst.

I prototipi “Safe ride” sono stati realizzati partendo da tradizionali biciclette, rese innovative grazie alla tecnologia Iot e all’analisi dei dati. In un’ottica di promozione della mobilità sostenibile, le bici sono state dotate di sensori integrati che grazie all’analisi dei dati raccolti, riescono a restituire informazioni utili per garantire la sicurezza, prevedere guasti, necessità di manutenzione e perfino eventuali comportamenti potenzialmente dannosi per l’utente.

«Questo progetto concreto ci permette di illustrare cosa significhi Iot, Internet of things, la tecnologia che in estrema sintesi, permette di far diventare “attivo” un oggetto statico – spiega Alessandro Verga, coordinatore del corso Internet Of Things -. E si tratta di una tecnologia che deve essere positiva, ossia volta al benessere delle persone, in questo caso specifico alla sicurezza e sostenibilità».

La giornata di oggi è stata una vetrina per i corsi ad alta tecnologia ma allo stesso tempo un’occasione per dimostrare quanto settori diversi come l’analisi dei dati, la sicurezza informatica, la programmazione back end, siano nella realtà molto interconnessi.

«Il progetto che è stato presentato permette di dimostrare quanto percorsi ad alta settorialità e specializzazione siano in concreto collegati tra loro quando si arriva a parlare di lavoro e di applicazioni pratiche – ha aggiunto Domenico Sironi, coordinatore del corso di Data Analyst -. Le competenze che gli studenti maturano durante questi corsi sono altamente ricercate dalle imprese e dal mondo del lavoro».

Docenti e tutor hanno risposto alle domande dei giovani partecipanti e illustrato percorsi e servizi offerti dalla fondazione, ricordando anche le possibilità per gli studenti fuori sede, gli alloggi, le borse di studio e le esperienze all’estero.

Per informazioni sui percorsi e sulle attività di ITS INCOM: https://itsincom.it/