Irregolarità nei negozi, diecimila euro di multe a Gallarate. E una denuncia in un cantiere

Diecimila euro di multe e una denuncia: è il bilancio dei controlli mirati della Polizia Locale in alcune attività produttive nel centro e nella periferia di Gallarate, tra Arnate e piazza Risorgimento. Le verifiche “volte a garantire la tutela dei consumatori e contrastare le sempre più diffuse pratiche di concorrenza sleale” hanno fatto “emergere un quadro rilevante di irregolarità tese ad eludere la normativa di settore”.

Otto gli esercizi ispezionati (negozi di ortofrutta, pubblici esercizi, parrucchieri) all’interno dei quali le violazioni accertate hanno evidenziato carenze igienico sanitarie ed amministrative.

In tre negozi di frutta e verdura è stato accertato l’utilizzo di sacchetti in plastica, al posto di materiale compostabile, con relativo sequestro di centinaia di contenitori; al titolare è stata altresì contestata la mancata o errata esposizione dei prezzi, l’assenza di indicazione della provenienza e tipologia della merce

alimentare posta in vendita e l’omessa esposizione dei cartelli di divieto di fumare.

Un bar, invece, è stato sanzionato per aver violato le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e per il mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali.

Durante i controlli ad attività specializzate nella cura della persona è stata riscontrata la mancanza del direttore tecnico e l’installazione non autorizzata delle insegne di esercizio e dei totem pubblicitari.

L’ammontare delle sanzioni è complessivamente di oltre diecimila euro.

Infine nel corso di un controllo effettuato presso un cantiere edile è stata accertata l’irregolare assunzione di un lavoratore; l’uomo di origine nordafricana, illegalmente presente sul territorio italiano, privo di contratto di lavoro, è stato sorpreso mentre prestava la propria attività di manodopera in nero.

Il titolare dell’azienda verrà denunciato, avendo impiegato un soggetto extracomunitario illecitamente presente in Italia.

L’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna rinnova «il proprio plauso e la propria gratitudine per la quotidiana ed incessante azione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale, che, anche grazie all’eccellente livello di preparazione delle componenti specialistiche, contribuisce alla tutela della legalità con azioni di contrasto agli abusi ambientali ed edilizi, che rischiano di deturpare l’integrità del territorio».