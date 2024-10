La biblioteca comunale di Bodio Lomnago intitolata ad Antonio Zanoletti: un omaggio al teatro e alla vita

Sabato 12 ottobre, alle 17:30, Bodio Lomnago renderà omaggio ad Antonio Zanoletti, attore e regista teatrale di origini bresciane, con la cerimonia di intitolazione della Biblioteca Comunale a suo nome. Nato a Brescia, Zanoletti si trasferì giovanissimo con la famiglia a Bodio Lomnago, dove iniziò a coltivare il suo amore per il teatro, una passione che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita.

La sua carriera fu profondamente influenzata da Giorgio Strehler, con cui iniziò il suo percorso artistico. Il teatro divenne il fulcro della sua esistenza, tanto che la sua figura di attore si intrecciò indissolubilmente con quella dell’uomo. La cerimonia vedrà la benedizione della nuova targa della biblioteca e la presenza di parenti, amici e di coloro che lo hanno conosciuto da vicino, i quali offriranno testimonianze personali sulla sua vita e carriera.

In occasione dell’evento, l’Associazione Amici di Filippo ha curato una mostra intitolata “Un uomo, un attore”, che raccoglie ricordi, documenti inediti e contributi video, offrendo uno sguardo sulla parabola teatrale di Zanoletti. La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 al 19 ottobre, nei giorni 13, 14, 16, 18 e 19, dalle 16:00 alle 18:30.

L’iniziativa segna un ulteriore rafforzamento della collaborazione con il Comune, che ha sostenuto l’intero progetto, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di un uomo il cui amore per il teatro ha lasciato un’impronta indelebile.