La Festa della Filosofia si chiude con un grande ospite: a Saronno arriva Piergiorgio Odifreddi

Venerdì 11 ottobre l’ultimo appuntamento della Festa della Filosofia porta a Saronno un ospite di rilievo. Alle 20.45 al Teatro Giuditta Pasta il matematico, filosofo e saggista Piergiorgio Odifreddi chiuderà la rassegna con un incontro sul tema “Intelligenze artificiali: sogni e incubi”.

Odifreddi è matematico, saggista e logico noto anche al grande pubblico per i suoi interventi, popolari ma mai banali, in trasmissioni e dibattiti televisivi, così come su diverse testate nazionali, da L’Espresso alla Stampa. Oltre all’attività accademica Piergiorgio Odifreddi si occupa di divulgazione scientifica, filosofia e nelle sue pubblicazioni tocca anche argomenti politici, religiosi, di storia della scienza e di filologia.

Si conclude con il suo incontro un’edizione di grande successo della Festa della Filosofia, che quest’anno ha affrontato il tema estremamente attuale del rapporto tra Uomo, Natura e Intelligenza Artificiale, analizzando sotto diversi punti di vista un argomento con tante e ancora incerte ricadute quotidiane nella vita di ognuno di noi.

La rassegna è organizzata dall’Associazione NonsoloSophia e da Edizioni AlboVersorio, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Saronno e il contributo dell’Associazione Isola Che Non C’è.

Ingresso libero.

(foto di Martin Mystère, – Opera propria, CC BY-SA 4.0)