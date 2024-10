La festa per i 50 anni sfocia in litigio: spalla fratturata, processo a Varese

L’idea di festeggiare il compleanno dei 50 anni, una tappa importante, magari da ricordare proprio con gli amici, diventa lo scenario che fa da sfondo ad un litigio che i protagonisti si ricorderanno tutta la vita.

Quel giorno in auto a Varese – nel corso del 2022 – sedevano in tre. Signori della stessa età o quasi, e stavano parlando di come celebrare la ricorrenza di uno dei presenti, il festeggiato. Ma qualcosa va storto. E scoppia un litigio che procede anche dopo l’uscita dall’auto dei due contendenti ma che non si ferma alle parole, e si spinge alle mani.

Botte vere. Tanto che uno dei due litiganti (il terzo uomo non riesce a fermarli) rimane ferito in maniera grave: si spacca una spalla sembra finendo contro una sorta di contatore lungo la strada. Dolorante, l’uomo viene medicato con riduzione della frattura e altri passaggi ospedalieri con prognosi di oltre i 40 giorni.

Una storia che prosegue nelle aule di tribunale. Andrea Giancristofaro è l’avvocato che assiste la parte offesa mentre l’imputato, patrocinato dal collega Gianluca Franchi ha chiesto l’applicazione della “map”, la messa alla prova, istituto che può applicarsi agli incensurati una sola volta e che sospende il processo penale nelle more di un percorso ritagliato ad hoc per chi lo richiede. L’istanza per la “map” è stata dunque presentata al vaglio del giudice Marcello Buffa.

L’udienza è stata aggiornata ad aprile. Al vaglio delle parti anche le non secondarie questioni risarcitorie relative danno prodotto dalle lesioni che paiono piuttosto delicate, in una zona del corpo particolarmente sensibile e di complessa guarigione. Restano un mistero le motivazioni che hanno portato ad un così violento litigio.